Luísa Sonza aparece nua na capa do seu novo álbum, "Brutal Paraíso", previsto para abril

A cantora Luísa Sonza apresentou nesta quinta-feira (12) os primeiros detalhes de seu próximo trabalho de estúdio. Intitulado “Brutal Paraíso”, o álbum tem lançamento programado para o dia 7 de abril, às 21h, nas plataformas digitais.



Junto ao anúncio, a artista também divulgou a capa do projeto. Na imagem, ela aparece nua sobre um automóvel.





A lista completa de faixas ainda não foi revelada. Até agora, a única música confirmada no repertório é "Louras Geladas", versão da conhecida canção da banda RPM. A releitura foi mostrada ao público pela primeira vez durante a apresentação da cantora no The Town, em 2025.



O lançamento do disco antecede outra vitrine importante na carreira da artista. Em abril, Sonza integra a programação do Coachella Valley Music and Arts Festival, nos Estados Unidos. A expectativa é que o show inclua material inédito do novo álbum e amplie sua visibilidade fora do país.



“Brutal Paraíso” marcará o quinto registro de estúdio da cantora gaúcha, que acumulou grande audiência nas plataformas de streaming com projetos como "Doce 22" e "Escândalo Íntimo".



Nos últimos meses, a artista também explorou outra vertente musical ao participar do projeto "Bossa Sempre Nova", gravado em parceria com os veteranos Roberto Menescal e Toquinho — iniciativa que evidenciou sua aproximação com a tradição da bossa nova e da MPB.

