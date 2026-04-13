Luísa Sonza celebra em estreia no Coachella: "Não me sentia assim há muito tempo"
Cantora se apresentou no palco Gobi, que ano após ano recebe artistas indie e alternativos
A cantora Luísa Sonza levou seu álbum recém-lançado, "Brutal Paraíso", ao Coachella, em uma apresentação que ela descreveu como "uma experiência única".
"Não acho que me sentia assim há muito tempo, como se estivesse fazendo algo pela primeira vez", disse Sonza no Empire Polo Club, onde o festival californiano acontece.
Sonza se apresentou no palco Gobi, que ano após ano recebe artistas indie e alternativos, para uma plateia que dançou e cantou junto em uma atmosfera intimista, porém energética.
"Fazer um show com o novo álbum foi quase como estar no início da minha carreira novamente. Foi muito especial, um sonho realizado", comentou a cantora de 27 anos, que trouxe consigo a artista argentina de reggaeton Emilia para apresentar a colaboração "Bunda".
Sonza refletiu sobre "Brutal Paraíso", um álbum que ela compôs para "falar sobre a vida, suas dificuldades e suas belezas". "A vida, que é brutal, é um paraíso, e consiste em passar por diversos momentos", acrescentou a cantora carioca.
O projeto, lançado pouco antes do Coachella, misturou uma variedade de ritmos como pop, funk brasileiro, R&B e bossa nova — algo que, para Sonza, é a essência do Brasil.
"As pessoas de fora pensam que o Brasil é só uma coisa, mas o Brasil é um país continental onde somos um mundo inteiro. E acho que isso, obviamente, faz parte de mim", comentou.
Sonza não vê os gêneros musicais como um rótulo para se encaixar, "mas sim como os sentimentos sobre os quais eu tinha que cantar". A estrela brasileira, que está vivenciando uma ascensão meteórica em sua carreira, afirmou que a música é o que a guia.
"Você tem que ser corajoso o suficiente para seguir aquilo em que acredita, para arriscar", disse ela. "Não gosto de ficar parada no mesmo lugar; gosto de criar e aprender coisas novas. A música me mantém em movimento, me mantém viva.”
A experiência no Coachella, um marco em sua carreira, parece uma amostra do que está por vir para a artista, que se prepara para embarcar em uma turnê internacional, “mostrando um pouco de ‘Brutal Paradise’ para o mundo”.