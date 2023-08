Luísa Sonza confirma feat com Demi Lovato em "Penhasco 2"

A- A+

Luísa Sonza confirmou, através das redes sociais, nesta terça-feira (29), a sua parceria com a cantora norte-americana Demi Lovato em “Penhasco 2”. A música é a 17ª faixa do álbum “Escândalo Íntimo”, que chega às plataformas ainda nesta terça-feira (29), às 21h.

Na rede social X (antigo Twitter), Luísa resgatou publicações em que demonstrava sua admiração pela nova parceira de trabalho. “Eu amo a Demi Lovato”, dizia uma postagem sua de 2019.

O feat já vinha sendo especulado pelos fãs desde que o nome de Demi apareceu creditado como uma das compositoras da sequência de “Penhasco”. Em seu Instagram, a norte-americana compartilhou o anúncio feito por Luísa e comentou: “Muito ansiosa para fazer parte dessa música!".



As duas cantoras estão no The Town, festival promovido pelos mesmos criadores do Rock in Rio, em São Paulo. Demi faz show no sábado (2) e Luísa se apresenta no domingo (3).

Veja também

ESTA QUINTA NO RECIFE Em homenagem aos cem anos de morte de Lima Barreto, monólogo "Quaresma" será encenado