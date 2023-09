A- A+

CELEBRIDADES Luísa Sonza e Chico Moedas: relembre a trajetória dos quatros meses de relacionamento do ex-casal Cantora anunciou término nesta quarta-feira (20) durante o programa 'Mais você' e insinuou uma traição

Nesta quarta-feira (20), a cantora Luísa Sonza anunciou durante o programa Mais Você o fim do namoro com o influenciador Chico Moedas.



O relacionamento durou cerca de quatros meses e ganhou super exposição depois que a música "Chico" — que Luísa escreveu para o amado — foi lançada e chegou ao primeiro lugar nas plataformas digitais.

Durante o programa comandado por Ana Maria Braga, Luísa leu um texto em que insinuava ter sido traída em um banheiro de um bar.

Relembre o relacionamento entre Chico e Luísa Sonza

O relacionamento se tornou público em 14 de julho, quando Luísa comentou "única e exclusivamente meu" em uma foto de Chico.

Dias depois, Chico se declarou à cantora no aniversário dela, publicando fotos com Luísa e dizendo que a desejava todos os dias.

O relacionamento teve início por atitude de Luísa, que se interessou por Chico ao vê-lo no podcast Match - O Papo e foi atrás dele. "'Estava fumando um cigarro na varanda, estava com o celular aí abri e tinha uma mensagem da Luísa Sonza: 'Acho que temos uma coisa em comum'", contou o influencer no podcast PodDelas.

Chico contou ainda no podcast que eles passaram um tempo conversando pela internet e que era difícil conseguir marcar pessoalmente. Ela teria o convidado para ir à São Paulo e Chico foi.

O primeiro encontro dos dois foi em um show de Caetano Veloso em São Paulo.

Pouco mais de um mês após o casal confirmar o namoro, Luísa lançou um novo álbum, com uma música para "Chico". A faixa foi um dos maiores sucessos do disco e viralizou, se tornando a música mais ouvida do país.





Chico foi homenageado publicamente por Luísa, que dedicou a música a ele em festivais como The Town e em participações em programas como o Altas Horas.

Na semana passada, foi noticiado que o relacionamento entre os dois estaria em crise e que a exposição dificultava a relação para Chico.

Luísa Sonza esteve no Rio de Janeiro na semana passada para conversar com Chico e os dois decidiram terminar a relação.

