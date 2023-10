A- A+

A fila andou? Luísa Sonza é flagrada aos beijos com bailarina em balada de São Paulo A cantora está solteira desde o término com Chico Moedas

A fila parece ter andado para Luísa Sonza. Na noite desse domingo (15), a cantora foi flagrada curtindo uma balada com os amigos em Pinheiros, Zona Oeste de São Paulo. Nas imagens, divulgadas pelo portal LeoDias, Sonza aparece dançando e beijando Mariana Maciel, sua bailarina e ex-namorada de Ohana Lefundes, dançarina da cantora Anitta.

Ainda de acordo com Léo Dias, os amigos de Luísa tentaram formar uma barreira em torno dela, para que ela não fosse vista com a mulher.

Outro flagra na balada

A fila também andou para Chico Moedas, ex de Luísa Sonza, que foi flagrado durante a madrugada da última sexta-feira (13), ficando com uma mulher durante festa no Rio de Janeiro. Mas o que chamou atenção mesmo foi a trilha sonora da gravação. O investidor beijou a moça ao som da música Chico, que Luísa Sonza fez em sua homenagem.

Luísa e Chico ficaram juntos por quatro meses, e a cantora deu um ponto final na relação ao revelar na TV aberta que havia sido traída.

