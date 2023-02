Luísa Sonza e Wanessa Camargo são primeiras atrações anunciadas do "Baile da Anaconda"

A- A+

As primeiras atrações da edição 2023 do "Baile de Anaconda" foram anunciadas na manhã desta terça-feira (28): Luisa Sonza, que faz sua segunda participação no evento após esgotar os ingressos no ano passado, e Wanessa Camargo, de volta aos palcos.

O "Baile da Anaconda" volta ao Recife no dia 8 de abril. As vendas dos ingressos têm início às 23h59 desta terça-feira (28), no site Bilheteria Digital, com valores promocionais de pré-venda Camarote Open Bar (R$ 190) e Frontstage (R$ 90 meia e PCD, R$ 110 social, R$ 180 inteira).

A produção do evento adianta que o line-up ainda está sendo definido, e outras atrações serão anunciadas nos próximos dias. O local do evento ainda não foi anunciado.

Serviço

"BAILE DA ANACONDA"

Quando: 08 de abril

Onde: A definir

Ingressos: Pré-venda Camarote Open Bar (R$ 190) e Frontstage (R$ 90 meia e PCD, R$ 110 social, R$ 180 inteira), na Bilheteria Digital.

Informações: @festapinklemonade

