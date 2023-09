A- A+

famosos Luísa Sonza expõe traição e confirma término com Chico Moedas: "Mexeu com a mulher errada" Cantora faz Ana Maria Braga chorar ao revelar, ao vivo, fim de relacionamento com namorado, para quem criou a canção de sucesso "Chico"

A cantora Luísa Sonza confirmou o fim do relacionamento com o influenciador digital e investidor de bitcoins Chico Moedas, em participação no programa "Mais você", de Ana Maria Braga, na TV Globo. Emocionada, a artista de 25 anos leu — ao vivo, diante da apresentadora — um texto em que detalha a dor do término do relacionamento. Em seu novo álbum, lançado recentemente, ela havia dedicado uma música (intitulada "Chico") para o niteroiense.

"Só quem já foi traída sabe a dor que se sente, porque eles chamam e erro pontual da dúvida. A traição faz você se invalidar, faz você se sentir burra. É um medo de acreditar nas pessoa, é toda sua entrega, amor jogados fora. Intensa demais?", questionou-se a cantora, durante o depoimento, que também fez Ana Maria Braga derramar lágrimas.

VEJA: Momento que Luísa Sonza confirma término com Chico Veiga durante o Mais Você. pic.twitter.com/qvuCvn2iFA — CHOQUEI (@choquei) September 20, 2023

