Música

Luísa Sonza irá tocar no Coachella 2026

Além dela, o brasileiro DJ Mochakk também irá se apresentar no festival nos dias 12 e 19 de abril

A cantora brasileira subirá aos palcos nos dias 11 e 18 de abril de 2026A cantora brasileira subirá aos palcos nos dias 11 e 18 de abril de 2026 - Foto: Divulgação/Pam Martins

Luísa Sonza foi confirmada no line-up do próximo Coachella nesta segunda-feira, 15. O festival americano acontece nos dias 10, 11, 12, 17, 18 e 19 de abril de 2026.

A cantora brasileira subirá aos palcos nos dias 11 e 18, que terão Justin Bieber como atração principal. "Vejo vocês lá", escreveu ao compartilhar a notícia em seu Instagram. Além dela, o brasileiro DJ Mochakk também irá se apresentar no festival nos dias 12 e 19 de abril.

Sabrina Carpenter, Justin Bieber, Karol G, Major Lazer, Iggy Pop, The Strokes, Addison Rae e Young Thug são alguns dos nomes que irão se apresentar no Coachella 2026, que acontece em Indio, na Califórnia.

