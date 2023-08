A- A+

Música Luísa Sonza lança "Campo de Morango", primeiro single do seu novo disco, nesta terça (15) Cantora lança música em todas as plataformas digitais como cartão de vistas do seu novo álbum

Luísa Sonza anunciou o lançamento do primeiro single do seu novo álbum, dando uma amostra da atmosfera do disco. Com uma batida forte e muito sensual, “Campo de Morango” chega em todas as plataformas digitais nesta terça-feira (15).

“Me sinto pronta e muito orgulhosa de apresentar o começo dessa etapa para o público. Estou ansiosa para compartilhar esse primeiro single, um esquenta do que vem por aí. Esse é só o início da minha nova era. Preparem-se!”, diz a artista.

Novo álbum

Previsto para ser lançado no dia 29/08, o novo disco de Luísa Sonza, intitulado “Escândalo Íntimo”, apresenta um trabalho artístico mais maduro. Com músicas autorais e trazendo uma pegada conceitual, o álbum reflete uma viagem no interior da artista.



A obra representa quase uma autoanálise da vida de Luísa, passando pelo seu consciente, subconsciente e inconsciente ao explorar os acontecimentos tangíveis de sua vida, assim como as angústias e inseguranças.



Sobre a artista

Fenômeno no Brasil e afora, Luísa Sonza encerrou sua turnê “O Conto dos Dois Mundos” com dois shows em sua terra natal, o Rio Grande do Sul. Ao todo, foram 134 shows, passando por 68 cidades, de 24 estados, além de 8 shows no exterior, arrastando milhares de fãs a cada apresentação.



Em uma ascensão imbatível, Luísa Sonza acumula números impressionantes. São mais de 3 bilhões de streams nas plataformas, top 50 mundial no Spotify, 7 discos de diamante, 5 de platina e 4 de ouro.



“Doce 22”, seu segundo álbum de estúdio, foi uma das maiores produções de um disco pop no Brasil. Todas as 14 faixas estrearam no Top 70 do Spotify. Lançado em julho de 2021, obteve mais de 5.2 milhões de execuções das músicas nas primeiras 24 horas do lançamento.





