Luísa Sonza rebate críticas à letra de nova música: 'Sou uma artista versátil'

Nesta terça-feira (15), Luísa Sonza foi ao Instagram rebater críticas feitas ao teor sexual de suas composições. A cantora, que acaba de lançar o seu novo single "Campo de Morango", é alvo constante de reprimendas nas redes sociais, por abordar sua sexualidade explicitamente nos seus trabalhos.

"É muito desvalorizado quando uma mulher fala sobre seu prazer. Eu não sou menos artista, eu sou mais, e muito mais corajosa em falar sobre minha sexualidade, que nos tanto é tirada e motivo de vergonha", desabafou em live no Instagram.

Nas redes sociais, Sonza também deu mais detalhes sobre o seu novo álbum "Escândalo Íntimo", previsto para ser lançado no dia 29/08. Em anúncio, ela revelou a capa e contra-capa do projeto, além de um outdoor com a arte para divulgação, e explicou que se trata de "uma autoanálise de um relacionamento abusivo".

"Me doeu tanta coisa por tanto tempo e agora tudo do meu eu mais íntimo vai estar aí, pra todo mundo ver e escutar. Vocês vão entender aos poucos… Esse álbum é sobre histórias de amor que deram errado, sobretudo, a de mim comigo mesma", escreveu a artista.

