Luísa Sonza Luísa Sonza responde post sobre término com Chico Moedas: "Parem de tratar homem como menino" Cantora anunciou fim do relacionamento e insinuou uma traição nesta quarta-feira (20)

Nesta quarta-feira (20), Luisa Sonza anunciou o término com Chico Moedas e insinuou que teria sido traída durante o café da manhã com Ana Maria Braga. Não demorou muito para fãs e haters emitirem suas opiniões na internet.

Um dos argumentos dos que estão do lado de Chico é que o rapaz não queria tanta exposição. O namoro ganhou proporções absurdas depois de a música "Chico", que a cantora fez para o agora ex-namorado, chegar ao Top 1 no Spotify. Luísa, no entanto, mostrou que não concorda com esse argumento, afinal, Chico já era uma pessoa pública.

"Não queria exposição nenhuma? Primeiro que ele já era uma pessoa pública antes de mim, segundo que sempre quis e concordou com tudo, a gente estava vivendo algo combinado a dois, juntos. Ele é um homem de quase 30 anos e tem toda a liberdade de fazer o que quiser. Parem de tratar homem como menino", escreveu Luísa.

