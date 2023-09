A- A+

MUSICA Luísa Sonza sobe ao palco do The Town com Bebe Rexha para cantar música de Raphaela Santos; entenda "Só Dá Tu" é uma versão em português de "I Got You" criada pela banda A Favorita

Depois de estrear nos palcos o seu novo disco, "Escândalo Íntimo" e cantar ao lado de Demi Lovato "Penhasco 2", Luísa Sonza subiu ao palco do festival de música The Town, em São Paulo, pela terceira vez no show da Bebe Rexha. As artistas performaram a versão viral Brasileira de "I Got You", criada por Raphaela Santos, "Só Dá Tu", com direito a selinho entre as duas no final.

O ano é 2017 e Raphaela Santos, na frente da banda A Favorita, chega aos ouvidos dos Brasileiros com "Só Dá Tu". A música contagiante fez tanto sucesso que chegou na vocalista e compositora americana, Bebe Rexha, autora da canção original. Ela chegou a fazer uma postagem no instagram cantando a parte principal da versão em português e disse que amava o Brasil.

A pernambucana Raphaela Santos, por sua vez, não deixou a homenagem passar despercebida e republicou em suas redes vídeos das duas musas performando sua música. Ela também lembrou que foi a segunda vez que a artista internacional veio ao Brasil se apresentar e trouxe a versão nacional. A primeira foi em 2018, no Rock In Rio.

"Eu vim aqui agradecer muito quem ficou me mencionando e marcando. Eu vi sim que a Bebe cantou a minha versão da música dela, junto com Luísa Sonza, que estava maravilhosa também. Eu amei e fiquei muito feliz quando eu vi, foi incrível. ", comentou Santos nos stories.

