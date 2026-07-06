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Luísa Sonza deixa de seguir Whindersson Nunes após piada com "penhasco"

Tudo começou após viralizarem nas redes sociais montagens comparando Luísa ao atacante, que defende a seleção da Noruega

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Luísa Sonza deixa de seguir o ex-marido, Whindersson Nunes, nas redes sociaisLuísa Sonza deixa de seguir o ex-marido, Whindersson Nunes, nas redes sociais - Foto: Reprodução/Instagram

Luísa Sonza deixou de seguir o ex-marido, Whindersson Nunes, nas redes sociais e publicou uma indireta ao humorista nesta segunda-feira, 6. A reação aconteceu um dia depois de o comediante fazer uma piada sobre os memes que comparavam a cantora ao jogador norueguês Erling Haaland.

Tudo começou após viralizarem nas redes sociais montagens comparando Luísa ao atacante, que defende a seleção da Noruega. A própria cantora entrou na brincadeira, compartilhou alguns memes e divertiu os seguidores com as comparações.

Whindersson, então, resolveu participar da trend. Ao se deparar com uma imagem de Haaland no feed, compartilhou a publicação e escreveu: "Te jogaria do penhasco de novo".

A frase faz referência à música "Penhasco", lançada por Luísa Sonza no álbum "Doce 22". A canção foi inspirada no fim do casamento dela com Whindersson e retrata o sofrimento vivido pela artista após o término da relação.

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Pouco depois, Luísa deixou de seguir o humorista e publicou uma mensagem interpretada pelos fãs como uma indireta. Em um vídeo compartilhado nos stories do Instagram, em que aparece usando um top cropped e um minishort cinza, ela escreveu: "Treinando bastante, tendo disciplina e caráter para não me tornar um homem medíocre que se acha o máximo".

Diante da repercussão negativa, Whindersson apagou a publicação feita no X (antigo Twitter) e respondeu às críticas dos fãs da cantora. "Mas gente, ela literalmente brinca com parecer com ele Foi só porque vi a publi, nem acho parecido. Eu, hein?!", declarou.

O casamento entre os dois chegou ao fim em abril de 2020. Na época, Luísa afirmou que sofreu com os ataques recebidos nas redes sociais após a separação. Apesar disso, os dois mantiveram uma relação amistosa nos anos seguintes.

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