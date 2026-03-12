Qui, 12 de Março

Luísa Sonza passa a ser seguida por Zara Larsson no Instagram e fãs especulam parceria musical

Cantora brasileira publicou, nesta quinta-feira (12), um pré-save de seu novo projeto

Luísa Sonza e Zara Larsson se seguem nas redes sociais

Luísa Sonza passou a ser seguida no Instagram pela cantora e compositora sueca Zara Larsson. Agora, fãs da brasileira especulam uma possível parceria musical entre as duas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zara deve lançar ainda em março a versão deluxe do álbum “Midnight Sun”, trazendo colaborações com outras cantoras pop. A voz de hits como “Uncover” e “Lush Life” já colaborou com o brasileiro Dennis DJ no remix de funk da faixa “Ammunition”.
 

Luísa Sonza, por sua vez, também segue a sueca nas redes sociais. A brasileira prepara o lançamento de “Brutal Paraíso”, seu próximo álbum, e divulgou em suas redes sociais, nesta quinta-feira (12), um convite de pré-save para o novo projeto.

