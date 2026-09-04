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TEATRO Luiz Fernando Guimarães chega ao Recife com sessão única de "Baixa Sociedade" neste sábado (5) O ator completa 50 anos de carreira entre televisão, cinema e teatro

Rodeado de verde e animais, o “cariocanato” Luiz Fernando Guimarães concedeu, esta semana, entrevista à Folha de Pernambuco. “Eu tô falando com você de uma varanda, cercado de galinha por todos os lados, em frente a um lago", começou na ligação.

Aos 76 anos, o ator chega ao Recife com sessão única de “Baixa Sociedade”, amanhã (5), no Teatro Guararapes, em Olinda. Na comédia de José Juca de Oliveira Santos, dirigida por Pedro Neschling, Luiz Fernando interpreta Otávio, um homem disposto a tudo para mudar de vida.



Ele protagoniza a montagem ao lado de Debora Ozório, Paulo Mathias Jr. e Bruna Trindade.

A peça

A história parte de situações bastante conhecidas do cotidiano e transita por relações familiares e pelos boletos que continuam chegando. Otávio é um homem que busca uma saída para garantir conforto à própria família nem que seja na base da falácia e de ações, digamos, duvidosas, a fim de alcançar a chamada alta sociedade.

O texto é transitório e vai se ajustando desde o início de cada apresentação para entender quem está do outro lado e entregar um conteúdo que dialogue com o contexto e com o humor de cada lugar. “A gente vai construindo o espetáculo junto com a plateia. Por isso, acho que o teatro é muito vivo sempre”, afirma.

Trajetória

Responsável por algumas das risadas mais descontraídas de “Os Normais” e por uma das mais inteligentes da “TV Pirata”, Luiz Fernando completa, durante as apresentações de “Baixa Sociedade”, seus 50 anos de trajetória entre televisão, cinema e teatro, com passagem pelo icônico grupo teatral Asdrúbal Trouxe o Trombone.

A peça que o público irá conferir neste sábado acaba se transformando não apenas em um momento de reflexão, mas também de descoberta para o ator. Nesta turnê, o artista tem sido relembrado pelo próprio público em diferentes momentos da carreira. “Tem gente que me acompanhou desde o Sítio do Picapau Amarelo. Nem eu lembro, para te falar a verdade”, conta surpreso.

E por falar em revisitar carreira, uma coincidência no Teatro Guararapes. Os intérpretes de Rui e Vani pisam no mesmo palco com uma diferença de poucos dias. Por lá, Fernanda Torres apresentou o monólogo “A Casa dos Budas Ditosos” nas últimas quarta (2) e quinta-feiras (3). Ao saber da presença de sua companheira de camarim, Rui, ou melhor, Luiz, não conteve a animação. "Vou mandar um beijo para ela. Vou falar com ela. Quem sabe eu falo com ela aqui [no Recife]".

Projetos

Mas se engana quem acha que o teatro tem sido sua "única morada". O ator acabou de filmar no Rio de Janeiro o longa “Um Casal Quase Perfeito”, em que faz par romântico com Marisa Orth, com previsão de lançamento para 2027. “Eu gostaria de fazer um projeto para televisão agora!", emendou sobre o futuro.

Como era de se esperar de mentes admiráveis, o ator não pretende parar nem tão cedo, e sua casa é justamente onde ele ventila as ideias e evita o esgotamento mental. “Fico sonhando com coisas e desses sonhos, muitas vezes, vem uma ideia”, concluiu.

SERVIÇO

Baixa Sociedade

Quando: sábado (5), às 20h

Onde: Teatro Guararapes - Centro de Convenções de Pernambuco - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho - Olinda

Ingressos a partir de R$ 80 via Cecon Tickets e na Bilheteria do teatro

Informações: @espetaculobaixasociedade

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