Luiz Fernando Guimarães traz montagem "Baixa Sociedade" para o Teatro Guararapes em setembro

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A comédia de Juca Oliveira, "Baixa Sociedade", com Luiz Fernando Guimaraes no palco e em celebração a cinco décadas de carreira, chega ao Recife em setembro, precisamente ao Teatro Guararapes.



Com direção de Pedro Neschling, Luiz Fernando divide o palco com Debora Ozório, Paulo Mathias Jr. e Bruna Trindade.

Na narrativa, ele vive Otávio, um homem disposto a tudo para mudar de vida, isso inclui situações absurdas junto ao filho Otavinho, interpretado por Paulo Mathias Jr., até que suas fragilidades e contradições entram em cena.





Escrita nos anos 1970 por Juca de Oliveira, falecido aos 91 anos, no útimo mês de março, a montagem segue em diálogo com o Brasil atual, quando traz à tona o desejo por ascensão social e o "jeitinho brasileiro".



Os ingressos para o espetáculo "Baixa Sociedade" podem ser adquiridos no Cecon Tickets e na bilheteria do Pernambuco Centro de Convenções, a partir de R$ 80.



SERVIÇO

"Baixa Sociedade", com Luiz Fernando Guimaraes e elenco

Quando: Sábado, 5 de setembro, às 20h

Onde: Teatro Guararapes (Pernambuco Centro de Convenções) - Av. Professor Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda

A partir de R$ 80 no Cecon Tickets e na bilheteria do Pernambuco Centro de Convenções

Informações: (81) 4042-8400

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