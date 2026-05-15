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SINGLE

Luiz Lins mergulha na sofrência nordestina em parceria com Wiu, em "Eu Não Acredito Mais no Amor"

Novo single do cantor pernambucano antecipa o álbum "O.C.T.E", previsto para 2026, e aposta em uma sonoridade inspirada no forró de paredão

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Luiz Lins antecipa "O.C.T.E", seu segundo disco de estúdio, com o single "Eu Não Acredito Mais no Amor"Luiz Lins antecipa "O.C.T.E", seu segundo disco de estúdio, com o single "Eu Não Acredito Mais no Amor" - Foto: Cacaio.l/Divulgação

O cantor e compositor Luiz Lins lançou, nesta sexta (15), a faixa “Eu Não Acredito Mais no Amor”, colaboração com Wiu que mistura elementos do forró de paredão a uma abordagem emocional marcada pela desilusão afetiva.

A música chega às plataformas digitais pela ONErpm e integra o repertório de “O.C.T.E”, segundo disco de estúdio do artista, programado para 2026.

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Natural de Nazaré da Mata, Luiz Lins utiliza a nova fase do projeto para aprofundar referências ligadas à música nordestina.

O trabalho sucede o álbum “Plástico” (2023), e propõe uma expansão estética a partir do uso de sanfona, metais e instrumentos de corda, sem abandonar a mistura de gêneros que consolidou sua trajetória.

Na nova canção, os dois artistas interpretam diferentes reações diante do fim de um relacionamento. Enquanto Luiz adota um discurso mais endurecido e resistente ao envolvimento amoroso, Wiu conduz versos atravessados por nostalgia e desapego, construindo um contraste entre distanciamento e saudade.

Com produção assinada por Mazili, Jnr Beats e pelo próprio Luiz Lins, o single reforça a versatilidade do músico pernambucano, cuja obra transita entre rap, R&B, MPB, rock, funk, brega e ritmos regionais.

Desde a estreia, em 2016, o artista vem ampliando sua presença na cena nacional e acumulando milhões de reproduções nas plataformas digitais.

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