televisão Luiz Lira é o campeão da primeira edição do reality "Chef de Alto Nível" A segunda temporada já foi confirmada durante o último episódio

"Chef de Alto Nível", o novo reality de gastronomia da TV Globo, que estreou no dia 15 de julho, chegou ao fim. Apesentado pela Ana Maria Braga, o programa, que começou com 24 participantes, revelou na noite desta quinta-feira (21) o grande campeão: Luiz Lira.

Com 35 anos, lira nasceu na cidade de São Paulo e mora em Brasília, no Distrito Federal. Consultor técnico de gastronomia, já atuou em cozinhas do Brasil, França e Espanha, trabalhando ao lado de chefs renomados e em restaurantes estrelados. Sua paixão pela cozinha vem de família. Sua avó Quitéria trabalhou por muitos anos com Ana Maria Braga, e ele chegou a acompanhá-la em algumas gravações.

A versão brasileira do programa do Gordon Ramsay, "Next Level Chef", da FOX, conta com a participação de chefs profissionais, amadores e da internet para realizar provas e enfretar desafios culinários e serem julgados por Alex Atala, Jefferson Rueda e Renata Vanzetto.

Durante o último episódio, Braga também anunciou a confirmação para a segunda temporada e as inscrições para os próximos participantes do reality gastronômico.

*Com informações da assessoria de imprensa



