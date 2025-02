A- A+

AUDIOVISUAL "Luiz Melodia - No Coração do Brasil" ganha sessão-debate na Fundaj do Derby Exibição será nesta quinta (13) e debate, com equipe do filme, também vai falar de documentário em andamento sobre Naná Vasconcelos

"Luiz Melodia - No Coração do Brasil", documentário narrado pelo próprio cantor e compositor carioca e lançado em janeiro, ganha sessão-debate no Cinema da Fundação (Derby), nesta quinta-feira (13) às 19h30.



Com ingresso a partir de R$ 7, a sessão será seguida por debate com a equipe do longa, incluindo a diretora Alessandra Dorgan. Além dela participam também a roteirista Patrícia Palumbo e o produtor Daniel Gaggini.



Já Túlio Velho Barreto, diretor de Memória, Educação, Cultura e Arte (Dimeca), da Fundaj, estará presente à sessão como mediador.



Ele adianta que na ocasião, além do bate-papo sobre o longa-metragem de Melodia - falecido em agosto de 2017 -serão anunciados detalhes do próximo documentário, dessa vez sobre Naná Vasconcelos.



"Será uma sessão muito especial, não apenas porque a equipe do longa vai conversar com o público após a sua exibição, mas principalmente porques vão também anunciar como está a produção do documentário sobre Naná Vasconcelos", adianta Túlio.







A propósito, Patrícia Vasconcelos, curadora da obra de Naná Vasconcelos, também integra o rol de participantes da sessão-debate.

Naná, 80 anos

Dentro do ciclo de celebrações aos 80 anos do percussionista Naná Vasconcelos (1944-2016), festejado em 2024, a equipe do longa sobre Melodia vai adiantar detalhes de uma nova produção sobre o artista pernambucano.



Crédito: Diego Nigro/Arquivo Folha de Pernambuco

De acordo com Moisés Santana, professor e coordenador da Cátedra Naná Vasconcelos, a equipe do filme vai participar no Recife de uma ação ainda em torno das oito décadas de vida de Naná.



"A ação, conjunta entre a Cátedra e a Dimeca/Fundaj, visa discutir o documentário e dialogar sobre a próxima produção sobre Naná", adianta Moisés.



Naná e Melodia

Já Patrícia, viúva de Naná e curadora do seu legado, ressalta a relação do músico pernambucano com Luiz Melodia.

"É um momento especial. Naná e luiz fizeram shows juntos, eram amigos. Esse documentário vai falar muito sobre essa conexão, o quanto a arte foi aflorada e o quanto essas pessoas foram tão fortes para vivenciar esse momento, com todas as dificuldades que enfrentaram"

Serviço

Sessão-Debate do documentário "Luiz Melodia - No Coração do Brasil" + conversa sobre a produção de um longa sobre Naná Vasconcelos

Quando: Quinta-feira (13), às 19h30

Onde: Cinema da Fundação (Derby)

Informações: @cinemadafundacao

