A- A+

famosos Repórter do "Mais Você", Luiza Zveiter revela antes e depois de perder 70 kg: "Vale a pena" Jornalista compartilhou imagens de quando pesava 136 kg e vídeos de sua rotina atual de treinos

Luiza Zveiter, repórter do programa “Mais Você”, surpreendeu ao revelar sua transformação física. Nas redes sociais, a jornalista compartilhou um vídeo sobre seu antes e depois, após ter eliminado 70 kg.

Na publicação, Luiza resgatou imagens de quando pesava 136 kg, comparando com sua forma atual. “Quem via essa menina, não acreditava que ela poderia se tornar essa mulher”, escreveu a jornalista.

A repórter expôs no vídeo registros de sua intensa rotina de treinos. “A mudança mais importante começa por dentro. O resto é consequência. Sei que parece difícil, mas te garanto que vale a pena! Boraaaa!”, disse na legenda.



Em resposta a uma pergunta de uma seguidora, Luiza destacou que, embora tenha passado por uma cirurgia bariátrica em 2001, a transformação não foi simples. “Fiz há 25 anos [a operação], voltei a engordar e aí foi a mudança necessária mesmo. Ninguém sustenta sem mudar o comportamento”, comentou.

Veja também