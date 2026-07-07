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Repórter do "Mais Você", Luiza Zveiter revela antes e depois de perder 70 kg: "Vale a pena"

Jornalista compartilhou imagens de quando pesava 136 kg e vídeos de sua rotina atual de treinos

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Luiza Zveiter compartilha fotos de seu processo de emagrecimentoLuiza Zveiter compartilha fotos de seu processo de emagrecimento - Foto: Reprodução/Instagram (@luizazveiter)

Luiza Zveiter, repórter do programa “Mais Você”, surpreendeu ao revelar sua transformação física. Nas redes sociais, a jornalista compartilhou um vídeo sobre seu antes e depois, após ter eliminado 70 kg.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Luiza Zveiter (@luizazveiter)

Na publicação, Luiza resgatou imagens de quando pesava 136 kg, comparando com sua forma atual. “Quem via essa menina, não acreditava que ela poderia se tornar essa mulher”, escreveu a jornalista. 

A repórter expôs no vídeo registros de sua intensa rotina de treinos. “A mudança mais importante começa por dentro. O resto é consequência. Sei que parece difícil, mas te garanto que vale a pena! Boraaaa!”, disse na legenda. 
 

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Em resposta a uma pergunta de uma seguidora, Luiza destacou que, embora tenha passado por uma cirurgia bariátrica em 2001, a transformação não foi simples. “Fiz há 25 anos [a operação], voltei a engordar e aí foi a mudança necessária mesmo. Ninguém sustenta sem mudar o comportamento”, comentou. 

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