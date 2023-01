A- A+

Livro "Luke, o macaco atleta", da escritora Isa Colli, aborda alimentação saudável focado nas crianças As crianças são influenciadas pelo exemplo do macaco atleta, que incentiva a prática de atividades físicas e a alimentação saudável

O protagonista Luke, um macaco muito preocupado com a saúde, encanta os leitores. Sempre curioso, resolveu conhecer uma floresta do outro lado das montanhas, que nutria uma lenda antiga sobre a existência de animais obesos.



Surpreso com o que vê, Luke se reúne com animais de outras espécies e juntos, percorrem o mundo ensinando a todos como ter uma vida saudável.

Na história, as crianças são influenciadas pelo exemplo do macaco atleta, que incentiva a prática de atividades físicas e a alimentação saudável.

“Fico feliz de estar ajudando a multiplicar ações positivas. Já recebi vários relatos de pais dizendo que seus filhos se inspiraram em Luke para melhorar a alimentação. Todos sabemos que uma criança bem nutrida terá menor probabilidade de desenvolver certas doenças”, afirma Isa.

Trajetória de Luke no livro

