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OSCAR 2026

Lula comenta derrota de "O Agente Secreto no Oscar": "Orgulho de todos vocês e do nosso cinema"

Presidente se manifestou sobre o filme do diretor pernambucano Kleber Mendonça, através das redes sociais

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Presidente Lula se pronunciou nas redes, após cerimônia do Oscar 2026Presidente Lula se pronunciou nas redes, após cerimônia do Oscar 2026 - Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se manifestou na madrugada desta segunda-feira 16, após o filme brasileiro "O Agente Secreto" encerrar sua participação no Oscar 2026 sem conquistar estatuetas.

O longa concorreu em quatro categorias, mas não levou prêmios na cerimônia realizada nos Estados Unidos

A declaração foi publicada nas redes sociais e assinada também pela primeira-dama Janja Lula da Silva. Na publicação, o presidente afirmou que, apesar do resultado, a participação brasileira na premiação é motivo de orgulho e representa um reconhecimento importante para o audiovisual do País.

Cinco indicações brasileiras na premiação
No texto, Lula destacou que o Brasil teve cinco indicações ao Oscar nesta edição, número que, segundo ele, reforça o reconhecimento internacional do cinema nacional.

O longa O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho, foi indicado nas categorias Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator para Wagner Moura e Melhor Direção de Elenco.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Luiz Inácio Lula da Silva (@lulaoficial)



 

 

Além disso, o brasileiro Adolpho Veloso concorreu ao prêmio de Melhor Fotografia pelo trabalho no filme Sonhos de Trem.

"Foram cinco indicações ao maior prêmio do cinema mundial, mostrando novamente a força do nosso cinema e o talento dos nossos atores, atrizes, diretores e de toda a equipe técnica que faz essa arte acontecer", escreveu o presidente.

Reconhecimento internacional do cinema brasileiro
Na mensagem, Lula também ressaltou que a presença do País na premiação amplia a visibilidade da cultura brasileira no exterior e ajuda a projetar as histórias nacionais para o público internacional.
 

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"É o Brasil levando ao mundo a potência da nossa cultura e das nossas histórias", afirmou.

Apesar de nenhum prêmio ter sido conquistado nesta edição, a participação brasileira foi vista por muitos como um momento de destaque para o audiovisual do País, especialmente pelo número de indicações e pela presença em categorias de grande relevância

Parabéns aos profissionais indicados
Ao final da publicação, Lula e Janja parabenizaram os artistas e profissionais envolvidos nas produções indicadas.

O presidente citou o diretor Kleber Mendonça Filho, os atores Wagner Moura e Gabriel Domingues, além de toda a equipe do longa O Agente Secreto.

O casal também parabenizou o diretor de fotografia Adolpho Veloso, indicado pelo trabalho em Sonhos de Trem.

"Temos muito orgulho de todos vocês e do nosso cinema", concluíram na mensagem publicada nas redes sociais.

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