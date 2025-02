Lula assiste a ''Ainda Estou Aqui'' ao lado de netos de Eunice e Rubens Paiva; veja foto

A- A+

"Orgulho nacional". Foi como o presidente Lula descreveu ''Ainda Estou Aqui" após assistir ao filme pela primeira vez nesta segunda-feira (24), em sessão especial no Palácio do Alvorada. A exibição contou com a presença de políticos e familiares de Eunice e Rubens Paiva, vividos por Fernanda Torres e Selton Mello no drama de Walter Salles indicado a três estatuetas no Oscar.

"Finalmente assisti 'Ainda Estou Aqui', o filme que é orgulho nacional. Recebi os netos de Eunice e Rubens Paiva, o Juca e o Chico, além de ministros, presidente da Câmara, presidente do Senado e autoridades para esta sessão especial no Alvorada. Momento de lembrar a importância da nossa democracia e a defesa constante da nossa Constituição. Ainda estamos aqui", compartilhou Lula em seu perfil oficial no X.



Foram ao Alvorada os ministros Geraldo Alckmin, (Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços), Rui Costa (Casa Civil), Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Ricardo Lewandowski (Justiça e Segurança Pública), José Mucio (Defesa), Sidônio Palmeira (Comunicação Social) e Márcio Tavares (substituto da Cultura), além da secretária de Audiovisual, Joelma Gonzaga.

Além dos ministros, compareceram à exibição do filme o Tenente-Brigadeiro do Ar Francisco Joseli Parente Camelo, Presidente do Superior Tribunal Militar, e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues.

Lula também convidou João Francisco Paiva Avelino e João Henrique Paiva Avelino, familiares de Eunice e Rubens Paiva; o empresário José Seripieri Júnior, controlador da Amil; e Moisés Selerges, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC.

