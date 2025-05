A- A+

CANNES "Prêmios em Cannes mostram que cinema de nosso País não deve nada para ninguém", diz Lula Presidente usou a rede social X para elogiar as vitórias do filme "O Agente Secreto" no festival francês

Após o filme brasileiro "O Agente Secreto" ganhar dois prêmios no Festival de Cannes, um dos eventos mais consagrados da cinematografia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou em publicação no X que o "cinema de nosso País não deve nada para ninguém".



Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho venceram os prêmios de Melhor Ator e Melhor Direção, respectivamente. O filme não levou a Palma de Ouro, principal honraria do festival. "Un Simple Accident", do iraniano Jafar Panahi, desbancou o filme brasileiro e levou o prêmio principal.



"Hoje é dia de sentir ainda mais orgulho de ser brasileiro. De comemorar o reconhecimento que nossa arte tem no mundo. E de curtir a felicidade de viver em um país que tem gigantes do porte de Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura", escreveu o presidente. Os prêmios foram entregues na manhã deste sábado, 24.

"Os dois prêmios que O Agente Secreto conquistou há pouco no festival de Cannes - melhor diretor e melhor ator - mostram que o cinema de nosso País não deve nada para ninguém. E que seguiremos encantando os públicos e os críticos ao redor do planeta com filmes que mostram nosso talento, nossa cultura e capítulos importantes de nossa própria história", completou.

