TEMPORADA DE PREMIAÇÕES Lula comemora as quatro indicações de O Agente Secreto ao Oscar 2026 Presidente também fez uma publicação em homenagem à indicação do brasileiro Adolpho Veloso na categoria de melhor fotografia pelo filme "Sonhos de Trem"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comemorou as quatro indicações de O Agente Secreto ao Oscar. O filme de Kleber Mendonça Filho recebeu quatro indicações, de melhor elenco, melhor filme internacional, melhor filme e melhor ator.

Em várias publicações no Instagram, o presidente enalteceu as indicações. Disse que estar entre os indicados para o melhor elenco "reconhece a força de quem constrói essa história junto". "Quando o trabalho é coletivo e o talento é valorizado, o Brasil brilha para o mundo", afirmou.

Sobre a indicação do longa como melhor filme internacional, categoria que premiou Ainda Estou Aqui no ano passado, Lula disse ser "motivo de celebração para todo o país". "Parabenizo o diretor Kleber Mendonça Filho e todo o elenco, que levaram a criatividade, a sensibilidade e a força da nossa história para o mundo. Quando a cultura brasileira é valorizada, o Brasil volta a ser protagonista no cenário internacional", declarou.

Sobre a indicação a melhor filme, o presidente disse que "estar entre os melhores do mundo já é uma vitória da nossa cultura, do nosso talento e da nossa capacidade de contar histórias que atravessam fronteira".

O presidente também comemorou a indicação de Wagner Moura na categoria de melhor ator. Disse que ele "tem o molho, tem talento de sobra, já levou o Globo de Ouro de melhor ator em filme drama e agora pode vir o Oscar de melhor ator".

Melhor fotografia

O presidente também fez uma publicação em homenagem à indicação do brasileiro Adolpho Veloso na categoria de melhor fotografia pelo filme "Sonhos de trem", dirigido pelo norte-americano Clint Bentley e disponível na Netflix. A equipe do presidente, no entanto, não demonstrou o mesmo entusiasmo que teve com as indicações de "O Agente Secreto", limitando-se a colocar uma bandeira do Brasil na publicação.



A ministra da Cultura, Margareth Menezes, também comemorou as indicações em seus perfis nas redes sociais. “Nosso cinema brasileiro vai brilhar no Oscar 2026, concorrendo em 4 categorias. Deixo meus parabéns ao Wagner Moura, ao diretor Kléber Mendonça, a todo o elenco, aos produtores, roteiristas e técnicos que estão nos bastidores fazendo toda a magia acontecer. Viva o cinema brasileiro!”, afirmou a ministra.



Sucesso de bilheteria

Além do reconhecimento internacional, o longa alcançou resultados expressivos no mercado exibidor brasileiro. Dados da Agência Nacional do Cinema indicam que o filme ultrapassou a marca de 1,2 milhão de espectadores e mais de R$ 28 milhões em renda entre a 52ª semana cinematográfica de 2025 e a 2ª semana de 2026. O feito é inédito para uma produção realizada fora do eixo Sul-Sudeste, reafirmando a diversidade e a força do cinema produzido no país.

Em 2025, o cinema nacional contabilizou a exibição de 367 filmes nas salas do país, com público total de 11,12 milhões de espectadores e renda de R$ 214,99 milhões. O market share do cinema brasileiro fechou o ano em 9,9%, evidenciando a retomada do setor e o impacto direto das políticas públicas voltadas ao audiovisual.

Sobre "O Agente Secreto"

Ambientado no Brasil de 1977, período da ditadura militar, O Agente Secreto acompanha Marcelo, personagem interpretado por Wagner Moura, um especialista em tecnologia que retorna de São Paulo a Recife tentando escapar de um passado misterioso.



Durante a semana de Carnaval, o que deveria ser um refúgio transforma-se em um cenário de tensão, vigilância e paranoia. Gravado em Recife, o filme é uma coprodução entre Brasil, França, Holanda e Alemanha, com distribuição nacional da Vitrine Filmes.

