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VISITA Lula e Janja recebem Leonardo DiCaprio no Palácio do Planalto, em Brasília No encontro, o ator e o presidente da República conversaram sobre a Amazônia, os povos indígenas e mudanças climáticas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama, Janja, receberam o ator e ambientalista Leonardo DiCaprio no Palácio do Planalto, em Brasília, na tarde desta quarta-feira (2).

Durante cerca de 40 minutos, eles discutiram mudanças climáticas, preservação ambiental e ações de proteção às florestas e aos territórios indígenas.

DiCaprio esteve acompanhado de representantes da Re:wild, organização ambiental global sem fins lucrativos da qual ele é membro fundador do conselho. Entre os participantes estava o CEO da instituição, Wes Sechrest.

Em publicação no Instagram, Lula afirmou que apresentou ao ator dados sobre a redução do desmatamento, o combate ao garimpo ilegal e a demarcação de terras indígenas durante seu terceiro mandato. O presidente também destacou a matriz energética brasileira e a produção de biocombustíveis.

Segundo o chefe de estado, Sechrest elogiou o Brasil pela criação do Fundo Tropical Florestas para Sempre (TFFF).

“Wes Sechrest elogiou o Brasil pela criação do Fundo Tropical Florestas para Sempre (TFFF). O fundo inova ao disponibilizar parte dos rendimentos para recompensar países que mantêm suas florestas de pé e, ao mesmo tempo, garantir retorno aos seus investidores”, explicou o chefe de Estado.

A primeira-dama, também em publicação nas redes sociais, disse que conversou com DiCaprio sobre o papel fundamental das mulheres na preservação de territórios e sobre a geração de trabalho, renda e desenvolvimento por meio da bioeconomia.

“Falamos da Amazônia, dos povos indígenas, do combate às mudanças climáticas e da importância de unir governo, comunidades e sociedade na construção de um futuro sustentável”, contou a primeira-dama.

A reunião contou com a presença da ministra da Cultura, Margareth Menezes; do secretário-executivo da pasta, Márcio Tavares; dos ministros Eloy Terena (Povos Indígenas) e João Paulo Capobianco (Meio Ambiente); do diretor da Re:wild no Brasil, Rodrigo Medeiros; do diretor para a América Latina, Christopher Jordan; e de Wes Sechrest.

Re:wild

Durante o encontro com Lula, DiCaprio ainda apresentou o trabalho da Re:wild na proteção de territórios indígenas e florestas brasileiras, em parceria com o governo federal, além de ações desenvolvidas nos continentes africano e asiático.

Leonardo Dicaprio em encontro no Palácio do Planalto, em Brasília | Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação

Leonardo Dicaprio e Lula em encontro no Palácio do Planalto, em Brasília | Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação

Leonardo Dicaprio e Janja em encontro no Palácio do Planalto, em Brasília | Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação

Leonardo Dicaprio e Janja em encontro no Palácio do Planalto, em Brasília | Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação

Leonardo Dicaprio e Janja em encontro no Palácio do Planalto, em Brasília | Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação

Leonardo Dicaprio em encontro no Palácio do Planalto, em Brasília | Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação

Leonardo Dicaprio com Lula e Janja no Palácio do Planalto, em Brasília | Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação

Leonardo Dicaprio com Lula no Palácio do Planalto, em Brasília | Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação

“Parabenizei DiCaprio pelo seu compromisso com a causa ambiental e indígena”, afirmou Lula.

A organização atua em três áreas de foco: vida selvagem, áreas naturais e os guardiões que as protegem.



O objetivo da organização é prevenir extinções, proteger paisagens críticas e capacitar as pessoas na linha de frente.

Amizade com Raoni

De acordo com o presidente, DiCaprio também falou sobre sua relação com o Xingu, que conheceu há 25 anos, e sobre a amizade com o cacique Raoni.

No último sábado, Raoni recebeu uma visita restrita do ator norte-americano. O teor da conversa não foi divulgado.

Ao fim da reunião, Janja informou que DiCaprio recebeu uma fotografia do cacique Raoni, feita por Ricardo Stuckert.

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