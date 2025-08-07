A- A+

FILME PERNAMBUCANO Lula e Janja receberão Wagner Moura e Kleber Mendonça para sessão de "O Agente Secreto" no Alvorada A ministra da Cultura, Margareth Menezes também acompanhará a exibição

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama Janja da Silva vão receber convidados no Palácio da Alvorada para uma sessão especial de 'O Agente Secreto'. Elenco e ministros do governo foram chamados para assistir ao filme nesta quinta-feira.

O diretor de Kleber Mendonça Filho e os atores Wagner Moura e Alice Carvalho confirmaram presença. A ministra da Cultura, Margareth Menezes também acompanhará a exibição.

Considerado um dos filmes brasileiros mais aguardados do ano, "O agente secreto", será o longa de abertura do 58º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. O evento, que comemora 60 anos em 2025, acontece entre os dias 12 e 20 de setembro, na capital federal.

"O agente secreto" foi um dos destaques do Festival de Cannes de 2025, de onde saiu com os prêmios de melhor direção, para Mendonça Filho, e melhor ator, para Wagner Moura. A estreia no Brasil de "O agente secreto" está prevista para o dia 6 de novembro.





Ambientado no final dos anos 1970, durante a ditadura militar brasileira, o longa acompanha Marcelo (Wagner Moura), um especialista em tecnologia que foge de um passado misterioso e volta ao Recife em busca de paz, mas logo percebe que o clima não é dos melhores. Além de Wagner Moura e Alice Carvalho, o elenco reúne nomes como Gabriel Leone, Maria Fernanda Cândido, Hermila Guedes, Thomás Aquino e Udo Kier.

No exterior, o filme já passou pelo Festival de Cannes, na França, onde fez sua estreia mundial e foi premiado como as estatuetas de melhor diretor e melhor ator. Ele também foi exibido gratuitamente nos jardins do Museu do Louvre, em Paris, pelo festival Cinéma Paradiso Louvre, no Festival de Cinema New Horizons, em Wroclaw, na Polônia, e no Festival de Cinema de Sydney, na Austrália.

