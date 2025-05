Lula e ministros comemoram vitória de Wagner Moura e Kleber Mendonça em Cannes

A- A+

O presidente Lula e as ministras da Cultura, Margareth Menezes, e das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, parabenizaram o ator Wagner Moura e o diretor Kleber Mendonça Filho pela vitória de ambos no festival de cinema de Cannes. Os prêmios foram de melhor ator e diretor pelo filme ‘O Agente Secreto’, que deve estrear no Brasil no segundo semestre.

“Hoje é dia de sentir ainda mais orgulho de ser brasileiro. De comemorar o reconhecimento que nossa arte tem no mundo. E de curtir a felicidade de viver em um país que tem gigantes do porte de Kleber Mendonça e Wagner Moura. O cinema de nosso país não deve nada para ninguém. Seguiremos encantando os públicos e os críticos ao redor do planeta com filmes que mostram nosso talento, nossa cultura e capítulos importantes de nossa própria história”, disse Lula nas redes sociais.

Ambientado nos anos 1970, o filme conta a história de um professor universitário, interpretado por Moura, que volta para Recife para reencontrar o filho caçula, apesar do risco que corre em plena ditadura militar.

“O talento brasileiro foi reconhecido no palco mais prestigiado do cinema mundial! Parabéns, Wagner Moura, por conquistar o prêmio de Melhor Ator no Festival de Cannes! Sua atuação no foi potente e emocionou o mundo”, afirmou Menezes nas redes sociais.

O Ministério das Relações exteriores também cumprimentou os brasileiros pela vitória e disse em nota que ëstas premiações são mais uma demonstração do reconhecimento internacional da excelência do cinema brasileiro”.

“Parabéns, Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura, melhor diretor e melhor ator no Festival de Cannes! Orgulho para o Brasil este reconhecimento de mais um filme que resgata, para as gerações de hoje, o horror da ditadura. Viva o cinema brasileiro”, postou Gleisi Hoffmann nas redes sociais.

Veja também