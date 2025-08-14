A- A+

ENCONTRO Lula encontra artistas do brega recifense durante agenda em Brasília Teimosa O presidente, que sancionou o Dia Nacional do Brega, usou óculos juliet e posou para fotos com Anderson Neiff

Cumprindo agenda em Pernambuco, nesta quinta-feira (14), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve um encontro com artistas da cena brega recifense, em Brasília Teimosa, zona sul do Recife, onde participou da entrega de 599 títulos de regularização fundiária de interesse social da comunidade.

Em vídeo que circula nas redes, Lula aparece com Anderson Neiff, Dany Miller e Conde Só Brega. Em maio último, o presidente sancionou a Lei nº 15.136/2025, que institui o Dia Nacional do Brega, a ser celebrado em 14 de fevereiro, data do aniversário de Reginaldo Rossi.

O Projeto de Lei foi de autoria do deputado federal Pedro Campos e teve como relatora a deputada Augusta Brito.

Óculos “Juliet”

No vídeo, Lula aparece usando óculos Juliet, acessório típico dos artistas de brega funk. Foi um presente de Anderson Neiff, que também deu ao presidente óculos “a la Reginaldo Rossi”.

Desde a tarde desta quinta (14), Neiff vinha postando, em seus stories, que iria encontrar uma pessoa “muito importante para muitos brasileiros”.

Após o encontro, Neiff continuou comentando o assunto em seus stories, fazendo questão de deixar claro que não é de esquerda ou de direita e exaltou o encontro como algo benéfico para o movimento brega, independente de coloração partidária.

No final, imitando a voz de Lula, Neiff revela o convite feito pelo presidente:

“Quando for fazer show em Brasília, vá com Pedro Campos lá no Planalto, tomar um cafezinho”

