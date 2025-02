Lula lamenta morte de Cacá Diegues: "Conquistou a atenção de todo o mundo"

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou nesta sexta-feira a morte a morte do diretor, produtor e escritor Cacá Diegues, aos 84 anos, e afirmou que o cineasta levou o "Brasil e a cultura brasileira para as telas do cinema e conquistou a atenção de todo o mundo".

"Ganga Zumba, Xica da Silva, Bye, bye Brasil, e, mais, recentemente, Deus é Brasileiro mostram muito bem nossa história, nosso jeito de ser, nossa criatividade. E representam a luta de nosso cinema, que sempre se reergueu quando tentaram derrubá-lo. Meus sentimentos aos familiares, colegas e fãs do grande Cacá Diegues", diz a nota.

