Lula lamenta morte de Glória Maria: "Uma das maiores jornalistas da história da nossa televisão"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou a morte da jornalista Glória Maria na manhã desta quinta-feira. Lula prestou solidariedade à família e afirmou que Glória foi "uma das maiores jornalistas da história" da televisão brasileira.

Glória Maria morreu na manhã desta quinta-feira (02) aos 73 anos. A jornalista estava internada tratando um câncer, mas a causa de sua morte ainda não foi confirmada.

Recebo com muita tristeza a notícia da morte de Glória Maria, uma das maiores jornalistas da história da nossa televisão. Glória foi repórter em momentos marcantes do Brasil e do mundo, entrevistou grandes nomes e deixou sua marca na memória de brasileiros e brasileiras, escreveu o presidente em sua página no Twitter.