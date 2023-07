Lula lamenta morte de João Donato: "Um dos gênios da música brasileira"

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou a morte do pianista, compositor e arranjador João Donato, aos 88 anos, nesta segunda-feira. Pelas redes sociais, o presidente afirmou que o Donato foi um dos "gênios da música brasileira" e um dos "maiores e mais criativos compositores".

"João Donato, pianista, acordeonista, cantor e compositor, foi um dos gênios da música brasileira. Perdemos hoje um de nossos maiores e mais criativos compositores. Nascido no Acre, foi no Rio de Janeiro que construiu sua trajetória e marcou a história da música em nosso país, com composições que correram o mundo. João Donato via música em tudo. Inovou, passou pelo samba, bossa nova, jazz, forró e na mistura de ritmos construiu algo único. Manteve-se criando e inovando até o fim. Que encontre a paz que tanto cantou. Sua música permanecerá conosco. Meus sentimentos aos familiares, amigos, músicos que nele se inspiraram e fãs no mundo todo", escreveu Lula.





João Donato, pianista, acordeonista, cantor e compositor, foi um dos gênios da música brasileira. Perdemos hoje um de nossos maiores e mais criativos compositores. Nascido no Acre, foi no Rio de Janeiro que construiu sua trajetória e marcou a história da música em nosso país, com… — Lula (@LulaOficial) July 17, 2023

O músico morreu em decorrência de uma série de problemas de saúde. Na última semana, ele havia sido internado, num hospital no Rio de Janeiro, devido a uma infecção nos pulmões.



Parceiro musical dos principais expoentes da bossa nova — como Tom Jobim, Vinicius de Moraes e João Gilberto —, o multi-instrumentista se notabilizou pela inventividade com que fundia, a um jeito único, diferentes gêneros musicais, como jazz, samba e ritmos caribenhos.

Veja também

LUTO Artistas e fãs lamentam morte de João Donato: "Eterno"