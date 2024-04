Lula lamenta morte de Ziraldo: "Onipresente na cultura popular brasileira"

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou, na tarde deste sábado, a morte do jornalista, cartunista e escritor Ziraldo Alves Pinto, mais conhecido como Ziraldo.



Em publicação nas redes sociais, Lula destacou que Ziraldo foi "um dos maiores expoentes da cultura, da imprensa, da literatura infantil e do imaginário do país". Criador de personagens famosos, como Menino Maluquinho e Flicts, o ícone da literatura brasileira morreu hoje aos 91 anos.





"O Brasil perdeu neste sábado, 6/4, um de seus maiores expoentes da cultura, da imprensa, da literatura infantil e do imaginário do país. Chargista, caricaturista, escritor e jornalista, o mineiro Ziraldo é nome onipresente na cultura popular brasileira. O Menino Maluquinho, seu personagem mais conhecido, povoou mentes e a imaginação de crianças de todas as idades em todas as regiões. Um livro que virou filme, peças, pautou músicas e vem sendo passado de pais para filhos como sinônimo de inocência, curiosidade e beleza, além de um olhar esperançoso em relação aos imensos potenciais do mundo em que vivemos", escreveu o presidente

"São inúmeras e diversas as contribuições de Ziraldo, seja com a turma do Pererê, em seu trabalho à frente do Pasquim, nos anos da ditadura, em livros inesquecíveis, como Flicts, e num extenso trabalho em revistas e jornais brasileiros. Na defesa da imaginação, de um Brasil mais justo, com democracia e liberdade de expressão. Nesse momento de imensa tristeza, me solidarizo com os familiares, amigos, parentes e fãs de Ziraldo", completou Lula.

Ziraldo é autor de alguns dos principais clássicos da literatura infanto-juvenil brasileira, vendendo milhões de cópias. A causa da morte ainda não foi confirmada.

O ministro Paulo Pimenta, chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, também se despediu do escritor nas redes sociais e enviou condolências à família de Ziraldo:

"Com tristeza, recebemos a notícia da partida de Ziraldo, aos 91 anos, o brilhante criador de 'O Menino Maluquinho'. Suas histórias marcaram a infância de muitos e continuam a encantar gerações. Enviamos nossas condolências à família e aos admiradores. Descanse em paz, Ziraldo", escreveu.

Eduardo Paes (PSD), prefeito do Rio de Janeiro, cidade onde Ziraldo vivia, também lamentou em uma postagem no X. “Nos deixou mais um dos grandes mineiros cariocas. Obrigado por tudo Ziraldo. O Rio vai sentir muito sua falta!”, escreveu.

