presidente do brasil Lula liga para Fernanda Torres após conquista no Globo de Ouro e divulga ato do 8/1; veja Atriz se tornou a primeira artista brasileira a conquistar um Globo de Ouro de atuação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou por telefone com a atriz Fernanda Torres para parabenizá-la pela conquista do Globo de Ouro de melhor atriz de drama pela atuação no filme "Ainda estou aqui".



Lula aproveitou a ligação para falar sobre a ação organizada pelo Palácio do Planalto em alusão aos dois anos dos atos de 8 de janeiro, nesta quarta-feira.

O vídeo foi publicado nas redes sociais do presidente e da primeira-dama Janja da Silva.



— Um milhão de parabéns. Fico imaginando como sua mãe ficou. O orgulho da filha querida. Você, o Walter Salles (diretor) e o filme mereciam isso. E, sobretudo, antes de a gente fazer o ato em defesa de democracia. Quero ver se a gente consegue transformar 2025 em ano de defesa da democracia, contra a extrema-direita e os fascistas — disse Lula.

— É uma coisa tão linda para a cultura e para a arte, que foram tão atacadas. A democracia merece esse filme. Em nome da Eunice Paiva, defensora dos direitos humanos. É muito simbólico — respondeu Fernanda Torres.

Mais cedo, Lula e Janja já haviam publicado mensagens de parabéns nas redes.

“Emocionante. Fernanda Torres é orgulho do Brasil. Melhor Atriz em Filme de Drama no Globo de Ouro pela sua grande atuação no filme Ainda Estou Aqui. Como ela mesma diz: ‘A vida presta’. Parabéns, Fernanda Torres”, publicou o presidente ainda na madrugada de segunda-feira.

Janja publicou uma foto ao lado de Lula e de Torres no Instagram, onde escreveu que a conquista da atriz “enche de orgulho”.

“A vida presta e nossa @oficialfernandatorres nos enche de orgulho com seu Globo de Ouro de Melhor Atriz em Filme de Drama pelo belíssimo Ainda Estou Aqui. Parabéns, Fernanda! Viva o cinema brasileiro!”, diz a legenda da primeira-dama.

A filha de Fernanda Montenegro se tornou a primeira artista brasileira a conquistar um Globo de Ouro de atuação. O país já havia concorrido no passado com Sonia Braga, Wagner Moura e Montenegro, por "Central do Brasil".

Torres desbancou Nicole Kidman ("Babygirl"), Angelina Jolie ("Maria Callas"), Kate Winslet ("Lee"), Tilda Swinton("O quarto ao lado") e Pamela Anderson ("The last showgirl"). Ela recebeu o troféu das mãos de Viola Davis e dedicou o prêmio à mãe.

