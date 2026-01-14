Qua, 14 de Janeiro

CINEMA

Lula liga para Wagner Moura e Kleber Mendonça e parabeniza por prêmios

Ator e diretor foram premiados no Globo de Ouro por Agente Secreto

Lula liga para Wagner Moura e Kléber Mendonça e parabeniza por prêmios - Foto: Ricardo Stuckert; Amy Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva telefonou nesta quarta-feira (14) para o ator Wagner Moura e o diretor de cinema Kleber Mendonça Filho, vencedores do Globo de Ouro pelo filme Agente Secreto.

Na chamada, em que estava acompanhado da primeira-dama Janja da Silva, o presidente disse que fazia um gesto de reconhecimento pela grandeza do cinema brasileiro e classificou a premiação como "um espetáculo extraordinário". Um vídeo da ligação foi postado nas redes sociais de Lula. 

Na conversa, Lula disse que irá anunciar nos próximos dias a obrigatoriedade das "redes públicas" exibirem filmes nacionais para que o povo "conheça o cinema brasileiro". 

"A capacidade que nós temos de se ver na tela, pode ser uma série, um filme, no cinema, é de extrema importância", reagiu Kleber Mendonça.

Ao lembrar do discurso feito após receber o prêmio de melhor ator, além das entrevistas concedidas recentemente, Wagner Moura destacou a importância de governos comprometidos com a democracia para a promoção da cultura.

"Nós temos dito como como a cultura e a democracia andam juntas. O Brasil é esse país que tem vocação para a cultura", pontuou o ator. 

"Eu dediquei o prêmio aos jovens cineastas do Brasil, que é acho que é um grande momento para fazer filmes, temos instrumentos de apoio", destacou Kleber Mendonça Filho.

Lula prosseguiu a ligação ressaltando que o governo dará continuidade às políticas de financiamento ao setor cultural.

"A cultura é efetivamente uma das coisas mais sagradas na construção da personalidade de um país", enfatizou.

Por fim, Lula e Janja desejaram que o filme Agente Secreto possa conquistar o Oscar, o maior prêmio do cinema mundial. O anúncio dos indicados ocorrerá na semana que vem.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

