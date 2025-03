Lula liga para Walter Salles e dá parabéns pelo Oscar: "Conseguiu lavar a alma do brasileiro"

A- A+

ainda estou aqui Lula liga para Walter Salles e dá parabéns pelo Oscar: "Conseguiu lavar a alma do brasileiro" Cineasta disse se sentir honrado com telefonema do presidente

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva telefonou para o diretor Walter Salles na noite de terça-feira (04) para parabenizá-lo pela conquista do Oscar de melhor filme internacional com "Ainda Estou Aqui", a primeira estatueta vencida por um longa brasileiro.

A conversa foi registrada em vídeo nas redes sociais do presidente. Lula disse que o cineasta lavou a alma "do povo brasileiro e do cinema brasileiro", e que conseguiu "se superar em uma arte" a qual, segundo eles, só tem premiações de norte-americanos.

"Acho que você já fez outras coisas muito importantes. Mas, dessa vez, você conseguiu lavar a alma do povo brasileiro, do cinema brasileiro, e recuperar de uma forma muito, mas muito importante, a história do Rubens Paiva" declarou Lula.

"É uma coisa estupidamente fantástica. Extraordinária. Acho que você fez a história. Você, a Fernanda e a equipe toda"

O cineasta respondeu ao presidente se sentir "honrado" com as palavras". e que o filme foi "foi elevada por Fernanda Torres e Fernanda Montenegro”.

"Ainda Estou Aqui" concorreu com "Emilia Pérez" (França), "Flow" (Letônia), "A semente do fruto sagrado" (Alemanha) e "A garota da agulha" (Dinamarca).

O filme conta a trajetória de Eunice Paiva, mulher do ex-deputado Rubens Paiva, que é sequestrado, torturado e morto por oficiais do Exército durante a ditadura civil-militar em 1971.

Sem o marido e ela também vítima da brutalidade do Estado, Eunice passa a ser o esteio de uma família de cinco filhos.

O roteiro é uma adaptação do livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, um dos filhos de Eunice e Rubens.

