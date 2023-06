A- A+

Arte Lula presenteia o Papa Francisco, no Vaticano, com obra do xilogravurista pernambucano J. Borges Quadro entregue ao pontífice foi uma representação em gravura da Sagrada Família

Em visita ao Vaticano, nesta quarta-feira (21), o presidente Lula entregou ao Papa Francisco diversos presentes. Entre os mimos, estava um quadro do xilogravurista pernambucano J. Borges, de 87 anos.

O pontífice recebeu a obra "Jesus, Maria e José. A Sagrada Família", uma representação em gravura dos personagens bíblicos debaixo de um céu estrelado. De acordo com a família, o quadro foi adquirido pelo Palácio do Planalto há poucas semanas, mas o artista não sabia que ele iria para as mãos do Papa.

“Foi uma surpresa grande. Estão todos da família muito emocionados”, afirma Edna Silva, nora do xilogravurista e funcionária do Memorial J.Borges & Museu da Xilogravura, localizado em Bezerros, no Agreste de Pernambuco. Ainda de acordo com ela, desde o início do mandato de Lula, a Presidência da República vem adquirindo obras do pernambucano.



J. Borges nasceu em 20 de dezembro de 1935, em Bezerros, onde vive até os dias de hoje. Além de ser uma das maiores referências em xilogravura no Brasil, ele é cordelista e poeta. Ele já teve obras expostas em lugares como o Louvre, em Paris, e o Museu de Arte Moderna de Nova York, nos Estados Unidos.

Veja também

Cultura Retratos desconhecidos de Rembrandt serão vendidos após 200 anos