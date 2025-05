A- A+

O Agente Secreto Lula publica vídeo da ligação em que parabeniza o cineasta Kleber Mendonça Filho Gestor ligou para o pernambucano, destacando a conquista do prêmio de melhor diretor no Festival de Cannes

O presidente Lula publicou nesta terça-feira (27), em seu perfil no Instagram, o momento em que ligou para o cineasta Kleber Mendonça Filho, parabenizando pelo prêmio de melhor diretor, no Festival de Cannes, com o filme "O Agente Secreto".

A ligação ocorreu na última segunda-feira (26). "Essas conquistas não são apenas individuais — são marcos que enchem o Brasil de orgulho e esperança", diz o gestor na legenda da publicação.

No vídeo, Lula diz que este é o melhor momento para o setor da Cultura, destacando a necessidade de mais investimentos. Ele emenda reforçando que ligou para parabenizar o cineasta. "Mas eu estou ligando para te dar os parabéns, querido", completou".

Mais cedo, Kleber Mendonça Filho havia feito um post em seu perfil no Instagram. ''Ontem, o presidente Lula me ligou para dar parabéns pelo filme, pelos prêmios e pelo trabalho como artista brasileiro. Me sinto honrado de ter esse tipo de respeito do presidente da República'', colocou.



O longa-metragem brasileiro venceu no Festival de Cannes deste ano com melhor direção (Kleber Mendonça Filho) e melhor ator (Wagner Moura).

Veja o vídeo:





Veja também