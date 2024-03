A- A+

Música Lula Queiroga apresenta show do novo disco "Capibaribum", na Caixa Cultural do Recife Pernambucano mostra prévia das faixas do novo álbum em apresentações nos dias 4, 5 e 6 de abril

O músico, cantor, compositor e produtor pernambucano Lula Queiroga apresenta o show do seu novo álbum "Capibaribum" na Caixa Cultural do Recife, nos dias 4, 5 e 6 de abril, às 20h. Nas três noites, o artista levará uma prévia das composições do novo átrabalho pela primeira vez ao público pernambucano.

No repertório do show, as faixas do novo projeto, seu sexto álbum solo, entre elas “A Curva da Luz”, “Passagem Secreta” e “Cerca Viva”. O cantor também revisita alguns sucessos de discos anteriores como “Noite Severina” (parceria com Pedro Luís), “Se Não For Amor Eu Cegue” (parceria com Lenine) e “Ah, se eu vou”.

No palco, Lula será acompanhado de banda formada por Iury Queiroga (violão e guitarra), Luck Luciano (baixo), Daniel Vasconcelos (guitarra), Peu Lima (bateria) e Guilherme Queiroga (efeitos e vozes) em apresentações que prometem embalar o público em uma viagem pelas letras e riqueza rítmica de suas produções.

A sessão do dia 5 de abril na Caixa Cultural contará com acessibilidade em Libras para pessoas com deficiência auditiva e terá um bate-papo com o artista logo após o show.

“Esse novo trabalho Capibaribum é um mergulho no rio ancestral, no rio mitológico que desenha na minha cidade seu trajeto sinuoso. É um álbum híbrido, cheio de riquezas rítmicas onde a água, a gravidade, o amor e o tempo são temas que se entrelaçam em suas canções. Canções diversas que compõem o DNA do disco como um todo”, explica Lula Queiroga.

Lula Queiroga tem composições gravadas por artistas como Maria Bethânia, Lenine, Maria Rita, Milton Nascimento, Mart’nália, Teresa Cristina, Paralamas, Ney Matogrosso, Geraldo Azevedo, Elba Ramalho, Roberta Sá, Mônica Salmaso entre muitos outros. Em mais de 20 anos de carreira solo, fez também trilhas para o cinema nacional e internacional, além de receber prêmios como o APCA (melhor compositor do ano 2001) e Prêmio Sharp. Teve ainda indicações para o Prêmio da Música Brasileira de melhor disco do ano, além do Grammy Latino, em 2008.

SERVIÇO:

Lula Queiroga apresenta “Capibaribum”

Local: CAIXA Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, nº 505, Bairro do Recife

Datas: 04, 05 e 06 de abril de 2024 (quinta, sexta e sábado)

Horários: às 20h

Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia-entrada para clientes CAIXA e demais casos previstos em lei). Vendas a partir do dia 01 de abril (segunda-feira), às 12h, no site da Caixa Cultural

Informações: (81) 3425-1915| Caixa Cultural

Classificação indicativa: Livre

Acesso para pessoas com deficiência

Patrocínio: Caixa e Governo Federal

