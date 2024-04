A- A+

música Lula Queiroga e o mergulho poético em "Capibaribum", seu sexto álbum de carreira Novo disco do artista recifense chega junto com show de lançamento, na Caixa Cultural Recife, de hoje (4) a sábado (6)

Tendo como inspiração o rio Capibaribe, que banha Pernambuco ao longo de 240 km de extensão, o cantor e compositor Lula Queiroga lança seu sexto álbum, “Capibaribum”, com shows na Caixa Cultural Recife, desta quinta (4) até sábado (6), às 20h. O disco estará nas plataformas digitais a partir da 0h desta sexta (5).

“Capibaribum” foi produzido por Yuri Queiroga e por Lula, conta com 10 faixas e diversas participações especiais: Chico César, Marcelo Falcão, Martins, Ylana Queiroga, Bruna Alimonda, Zé Renato e a dupla Caju e Castanha estão no álbum, percorrendo esse trajeto sonoro junto a Lula, que segue, em mais um trabalho, com a sagacidade de seus versos e a polirritmia que marcam seus discos.

Mergulho

Rio das Capivaras. Em tupi antigo, é o que quer dizer Capibaribe. A capa de “Capibaribum” traz justamente uma capivara dando um mergulho, um “tchibum”, nas águas do rio. Lula Queiroga mora a 300 metros do Capibaribe, mas foi em um sobrevoo ao longo do curso d’água que despertou nele o desejo de voltar-se ao rio ancestral e mitológico.

Capa de "Capibaribum", novo disco de Lula Queiroga | Imagem: Reprodução

“Eu já tenho há muito tempo esse sentimento. Moro no 14º andar e eu tô vendo a extensão do rio daqui. Quando sobrevoei o rio todo, ficou um negócio aqui comigo. É um mergulho nesse rio em que eu fui entender muito mais João Cabral [de Mello Neto]”, conta Lula.

Da nascente à sua foz, do interior à capital, o trajeto feito pelo Capibaribe remete à diversidade que suas águas banham, à polirritmia que perfaz o trajeto do disco, que tem forró, xote, maracatu, frevo e eletrônico.

“Tem música que começa japonesa, indiana, depois ela transcorre e vira meio espanhola no meio, daqui a pouco ela se torna alguma coisa quase rocker, e aí pega um frevo e fica até o fim”, exemplifica Lula.

O disco

Entre os destaques de “Capibaribum” está a faixa-título abrindo o disco, com participação de Chico César, em uma gravação potente, que versa sobre o Capibaribe. “É o rio que passa na minha aldeia/ Passeia e desenha a cidade”, cantam na faixa, que starta o serpentear do rio ao longo do seu caminho. Ao final da música, crianças ribeirinhas do Capibaribe soltam a voz.

Em seguida, a voz do ativista indígena e imortal da ABL Ailton Krenak abre “A ponte”, que ganhou uma versão mais roots que a gravada por Lenine, em 1997. A faixa conta com a participação de Marcelo Falcão (ex-O Rappa). Outra regravação é o maracatu “Piaba de Ouro”, parceria com Erasto Vasconcelos. Nela, Lula divide os vocais com a sobrinha Ylana Queiroga. Além das parcerias com Lenine e Erasto, Lula compôs com Yuri Queiroga sete das dez canções de “Capibaribum” e com o irmão Lucky Luciano a canção “Hora do Pesadelo”.

O xote “Cerca viva”, que versa sobre um amor perdido, traz a participação da jovem Bruna Alimonda. Outros dois momentos de lirismo no disco são “Passagem secreta”, com o amigo e parceiro de longa data Zé Renato, e a belíssima “Sobreviventes”, com participação de Martins.

A música que encerra o disco é a divertida “Forró no nevoeiro”, com a participação da dupla Caju e Castanha. Os emboladores fazem “uma graça” no meio da música, chamando Lula para o “suspeito rolê” regado a muita fumaça.

Show

Lula Queiroga e banda – Yuri Queiroga (guitarra, violão de aço e teclado), Guigo QRG (efeitos e vocais), Lucky Luciano (baixo), Daniel Vasconcelos (guitarra, escaleta e synths) e Peu Lima (bateria) – apresentam, em primeira mão, as canções de “Capibaribum” com shows na Caixa Cultural Recife, de hoje (4) a sábado (6).

Entre seis e sete músicas do novo disco estarão no show, que também trará canções de trabalhos anteriores de Lula, como “Noite Severina”, “Se não for amor eu cegue” e “Ah, se eu vou”, que vêm ganhando novas versões ao longo do tempo.

SERVIÇO

Lula Queiroga apresenta “Capibaribum”

Quando: 4, 5 e 6 de abril, às 20h

Onde: Caixa Cultural Recife | Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife - Recife/PE

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada), na bilheteria da Caixa Cultural



Veja também

BBB 24 Tadeu Schimdt dá bronca ao vivo em brothers, após Isabelle desrespeitar pedido de silêncio