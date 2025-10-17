Sex, 17 de Outubro

Lula usa final de "Vale Tudo" e Odete Roitman para promover debate sobre desigualdade

No post, o presidente Lula também compartilhou imagens de agendas do governo e resultados da gestão em seu terceiro mandato

Em postagem na rede social, Lula aproveita o clima de final da novela "Vale Tudo"Em postagem na rede social, Lula aproveita o clima de final da novela "Vale Tudo" - Foto: Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aproveitou o episódio final da novela "Vale Tudo", da TV Globo, para promover o debate sobre desigualdade social e justiça.

O capítulo foi exibido na noite desta sexta-feira, 17.

"Hoje é dia de final de novela, e o Brasil vai parar pra ver quem matou a Odete Roitman. Mas, fora das telas, o povo brasileiro está escrevendo outra história: a da esperança, com um país que escolheu combater a desigualdade com justiça social. E aqui o final é feliz e coletivo", escreveu o presidente em uma publicação na rede X (antigo Twitter).

No post, Lula também compartilhou imagens de agendas do governo e resultados da gestão em seu terceiro mandato.

