REDES SOCIAIS Lula usa final de "Vale Tudo" e Odete Roitman para promover debate sobre desigualdade No post, o presidente Lula também compartilhou imagens de agendas do governo e resultados da gestão em seu terceiro mandato

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aproveitou o episódio final da novela "Vale Tudo", da TV Globo, para promover o debate sobre desigualdade social e justiça.



O capítulo foi exibido na noite desta sexta-feira, 17.





"Hoje é dia de final de novela, e o Brasil vai parar pra ver quem matou a Odete Roitman. Mas, fora das telas, o povo brasileiro está escrevendo outra história: a da esperança, com um país que escolheu combater a desigualdade com justiça social. E aqui o final é feliz e coletivo", escreveu o presidente em uma publicação na rede X (antigo Twitter).



No post, Lula também compartilhou imagens de agendas do governo e resultados da gestão em seu terceiro mandato.

Hoje é dia de final de novela e o Brasil vai parar pra ver quem matou a Odete Roitman. Mas, fora das telas, o povo brasileiro está escrevendo outra história: a da esperança, com um país que escolheu combater a desigualdade com justiça social. E aqui o final é feliz e coletivo.… pic.twitter.com/CwYcBxyT54 — Lula (@LulaOficial) October 17, 2025

