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Para a criançada Lulu Araújo e Cláudia Soul levam o show "Manguebitinho" ao Teatro do Parque Encenando as personagens "Cacau e Lulu", artistas convidam o público infantil para conhecer o movimento Manguebeat, no dia 3 de maio, às 16h; ingressos no Sympla

As intérpretes, instrumentistas, produtoras e amigas Cláudia Soul, da Banda Mini Rock, junto com a Fada Magrinha Lulu Araújo, se apresentam no Teatro do Parque, no próximo dia 3 de maio, com a circulação nacional do show "Cacau e Lulu e o Manguebitinho", com repertório dedicado a Chico Science e ao Manguebeat.



Os ingressos custam R$ 15 (social - mais um quilo de alimento não perecível) e R$ 20 (R$ 10 a meia) e já estão à venda na plataforma Sympla.



As artistas ideallizaram o show para preservar a memória musical da música pernambucana junto às próximas gerações de recifenses. O repertório apresenta releituras dos sucessos de bandas como Nação Zumbi e Mundo Livre, para contar ao público infantil, de forma lúdica e quase didática, a história do movimento divisor de águas na cultura pernambucana e brasileira.

O Manguebeat misturou as inovações sonoras da música do mundo com os acordes ancestrais do frevo, do coco, do maracatu e da ciranda, modernizando o passado e promovendo uma verdadeirarevolução musical.

O show marca o início de um projeto, patrocinado pelo Sistema de Incentivo à Cultura (SIC), da Prefeitura do Recife, que prevê ainda a realização de duas outras apresentações gratuitas, no Compaz Eduardo Campos e no Compaz Miguel Arraes, nos próximos dias 14 e 18 de maio, e também de duas oficinas, em escolas públicas da rede municipal, para produção de instrumentos musicais, a partir de resíduos indevidamente descartados nos rios da cidade.



Sobre o show

Com direção musical de Hugo Lins, roteiro e participação especial de Mari Bigio, que subirá ao palco para dividir microfones com as artistas, o show vai misturar cantoria com contação, guitarra com tambor e brincadeira com tradição, para garantir que siga de andada o movimento que fincou parabólicas no mangue e chamou a atenção do mundo inteiro para a cultura pernambucana.

A fim de conquistar e embalar as plateias das próximas gerações, a dupla preparou um repertório caprichado, com algumas das mais indefectíveis trilhas do movimento, que completou 30 anos em 2023, como: “A Praieira”, “Maracatu Atômico”, “Da Lama ao Caos”, “Computadores Fazem Arte” e “Rios, Pontes e Overdrives”, além de clássicos do cancioneiro infantil, a exemplo de “Samba Lelê” e “Pirulito que Bate-bate”.

"Show Cacau e Lulu e o Manguebitinho" tem repertório caprichado e dedicado a Chico Science e o Manguebeat | Foto: Andrea Rego Barros/Divulgação

Participações

Cantando e contando essa história junto com elas, subirão ao palco do Manguebitinho os músicos Rodrigo Souza (guitarra), Jr. Teles (percussão) e Jô Dümer (bateria), além de Hugo Lins (baixo, teclado e efeitos sonoros), que assina a direção musical do show. Também fazem parte do espetáculo os bailarinos Gabi Carvalho e Orum Santana, este último do coletivo artístico Daruê Malungo, além da cantora e roteirista Mari Bigio.

Outra participação especialíssima será a do caranguejo com cérebro Chico, personagem criado para o espetáculo. Nativo desse ecossistema musical, ele ajudará as artistas a relembrarem personagens e feitos do movimento mangue. Completam a equipe do projeto: Thiago Amaral, do Coisas d. Thi, que assina os figurinos, e Morena Navarro, responsável pelos cenários. A produção do Manguebitinho é de Carla Navarro.

Agenda nacional

Na agenda do Manguebitinho para os próximos meses, as artistas, que já apresentaram o projeto em várias cidades de Pernambuco, como Caruaru, Belo Jardim, Goiana e Jaboatão, além do próprio Recife, têm confirmada uma temporada carioca, com quatro shows em unidades do SESC da capital fluminense, entre os próximos dias 1 e 16 de agosto, para seguir girando a estrovenga da música pernambucana.

SERVIÇO:

Manguebitinho - Show de Cláudia Soul e Lulu Araújo

Quando: 3 de maio, às 16h.

Onde: Teatro do Parque, na Rua do Hospício, nº 81, Boa Vista

Ingressos à venda na Sympla

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