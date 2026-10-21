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PARA OS PEQUENOS Lulu Araújo e Hugo Linns lançam releitura de "Samba Lelê" e anunciam disco infantil Single antecipa o álbum "De Repente", dedicado à primeira infância e à valorização da viola nordestina

A tradição musical brasileira ganha novos contornos na interpretação de Lulu Araújo e Hugo Linns para “Samba Lelê”.

Lançada nesta quarta-feira (21), a faixa resgata uma das cantigas mais conhecidas do repertório popular infantil em um arranjo que destaca a viola nordestina.

O single inaugura uma sequência de três lançamentos que antecedem “De Repente”, próximo álbum da dupla pernambucana.

Previsto para chegar em breve, o disco é voltado às crianças na primeira infância e reúne composições autorais e releituras de músicas tradicionais.

A proposta é aproximar as novas gerações do universo sonoro da viola, instrumento fundamental para a identidade musical do Nordeste e para a trajetória de cantadores e repentistas.

A escolha de “Samba Lelê” para apresentar o projeto foi pensada justamente para evidenciar essa herança cultural.

“Escolhemos ‘Samba Lelê’ a dedo para a estreia desse projeto tão especial, que tem a missão de salvaguardar a sonoridade e a força da viola nordestina, instrumento descendente da viola portuguesa e responsável por imprimir o timbre dos cantadores e repentistas, que são o retrato e a voz do povo nordestino inteiro”, afirma Lulu Araújo.

Hugo Linns, responsável também pela produção musical do álbum, explica que o trabalho explora as particularidades de quatro violas, cujas características sonoras contribuem para construir diferentes referências regionais.

Na faixa de estreia, o destaque é a viola dinâmica, reconhecida pelo timbre agudo e anasalado. O instrumento conduz uma composição que aproxima elementos musicais do Sudeste e do Recôncavo Baiano.

A gravação reúne ainda Júnior Teles, nas percussões de pandeiro e ilu, além das vozes das jovens Fernanda Querette e Laura de Almeida. A participação das duas acrescenta novas camadas ao arranjo e reforça o diálogo entre gerações proposto pelo projeto.

“Esperamos contribuir para a perpetuação da viola, instrumento tão marcante para a nossa cultura, espalhando sua sonoridade e relembrando sua força protagonista na história da música brasileira”, destaca Lulu.

A iniciativa conta com incentivo do Funcultura, programa de fomento à produção cultural do Governo de Pernambuco.

Parceria de longa data

A colaboração entre Lulu Araújo e Hugo Linns reúne anos de trabalho em palcos e projetos musicais no Brasil e no exterior.

Os artistas já dividiram experiências em produções como "Fada Magrinha", "Caixinha de Ritmos" e "Manguebitinho", trabalhos que exploram diferentes possibilidades da música brasileira.

Com “De Repente”, os músicos ampliam essa trajetória ao apostar na formação de novos ouvintes e na transmissão de saberes tradicionais por meio da música para crianças.

O álbum pretende unir repertório popular, criação autoral e valorização da viola nordestina em uma experiência voltada tanto ao público infantil quanto às famílias.

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