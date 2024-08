A- A+

famosos Lulu Santos é internado em clínica no Rio e cancela show em festival Segundo comunicado em suas redes sociais, o cantor está com um quadro compatível com os sintomas de dengue

Lulu Santos, de 71 anos, foi internado no hospital São Vicente, no Rio de Janeiro, na tarde de sexta-feira, 2. De acordo com um comunicado publicado nas redes sociais do cantor, ele está com um quadro compatível com os sintomas de dengue.

Ele realizou uma bateria de exames e, até a madrugada deste sábado, quando a nota foi divulgada, ainda esperava os resultados. "Seu quadro de saúde é lúcido e em bom estado geral", informou a equipe.

Por conta da internação, o artista precisou cancelar o show que faria neste sábado no Festival de Inverno de Chapada, na Chapada dos Guimarães (MT). O comunicado diz que a apresentação será remarcada. A cantora Pitty será responsável por substituir o show de Lulu Santos no evento.

"Lamentamos o ocorrido e desejamos uma breve recuperação ao nosso Hitmaker. Agradecemos o carinho e a compreensão de todos", conclui a nota. Vale lembrar que Lulu já havia sido internado no mês de junho, quando foi diagnosticado com gripe, gastroenterite e dengue, quase que simultaneamente.

Nas redes sociais, o Festival de Inverno de Chapada disse que a "a assessoria do cantor comunicou que ele foi hospitalizado nesta sexta-feira com suspeita de dengue grave" e informou que os ingressos para camarote ou bangalôs adquiridos para o show do Lulu seguem válidos, mas o reembolso pode ser solicitado pelo site da Prime Eventos ou pelo telefone (65) 99224-2329.



