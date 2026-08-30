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VIAGEM Lulu Santos faz viagem romântica com o marido, Clebson Teixeira Cantor usou letras de músicas como legendas das fotos que postou e divertiu a web brincando no vídeo em que mostra cervos saltitantes atravessando a rua: 'Conhecendo a vizinhança'

Lulu Santos e o marido, Clebson Teixeira, embarcaram numa viagem romântica. O cantor e compositor passou por Berlim, na Alemanha, e por Nova York, nos Estados Unidos, ao lado do companheiro.

Numa série de fotos postadas no perfil do artista no Instagram, ele usa como legenda trechos de letras das suas próprias músicas de acordo com o lugar que visita.

No texto de uma foto em que aparece ao lado de Clebson em Nova York, o cantor escreveu "não vá... ou vá", trecho de "Tudo com você", que diz: "não vá para Nova York, amor, não vá..."

Outros versos das próprias músicas que Lulu usou como texto das fotos: "De se querer bem, de se querer que se tem" ("Ela - que trocou por 'ele' - me faz tão bem"); "A caravana cruzando o deserto, brilhando ao sol do Oriente Médio ("Areias escaldantes"); "E houve até samba em Berlim ("Samba em Berlim").

O compositor também divertiu ao web ao postar um vídeo com cervos saltitantes atravessando a rua rumo à floresta com a seguinte legenda: "Conhecendo a vizinhança".

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