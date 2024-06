A- A+

influenza a Lulu Santos fez apelo por vacinação antes de ter alta do hospital: "Não desejo isso a ninguém" Músico de 71 anos foi internado após passar mal na última sexta-feira (7); ele foi diagnosticado com Influenza A

Lulu Santos já teve alta da Clínica São Vicente, hospital localizado na Gávea, Zona Sul do Rio, depois de ter ficado internado por três dias por conta de um quadro de gastroenterite aguda.

Ele testou positivo para Influenza A. Antes de deixar a unidade de saúde, Lulu fez um vídeo onde destaca a importância da vacinação para combater a doença.

"Vamos conversar um pouquinho? Quis gravar esse vídeo, sem maquiagem, sem luz artificial, pra mostrar como fica uma pessoa como eu que negligenciou o tomar vacina de gripe esse ano, uma coisa que regularmente faço", começou Lulu na gravação, exibida na manhã desta segunda-feira (10) no programa "Mais você", da TV Globo.

"O que me impeliu a fazer esse vídeo foi a informação que vi na imprensa de que este ano a vacinação para a gripe no Brasil está abaixo de 50%. Logo nós que somos um país com uma tradição de eficiência na vacinação, quase uma escola disso. Por algum motivo, isso se desvaneceu. E eu mesmo acabei ficando vítima disto." afirmou.

"Quando pensei, 'acho que deveria ter vacinado', três dias depois contraí esta doença. Já dura sete dias, os últimos três passei internado. Não desejo isso a ninguém. Então, não façam como eu. Vá ao posto de vacinação e tome a vacina, todas as vacinas, elas salvaram a humanidade", disse o artista de 71 anos.

