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CELEBRIDADES Luma Costa comenta afastamento de Marina Ruy Barbosa: "nada foi sobre política" A atriz ainda reclamou sobre o fato de ter sido referida como "esposa de empresário" na reportagem

Luma Costa se pronunciou após rumores sobre seu afastamento da amiga de longa data, Marina Ruy Barbosa. A declaração foi feita como comentário em uma postagem a respeito do caso no Instagram da jornalista Fábia Oliveira na noite do domingo, 1.º de novembro.

A postagem em questão trazia o título "Saiba o que levou Marina Ruy Barbosa e Luma Costa a se afastarem", e indicava "divergências políticas" como uma das principais causas da briga

"Nada foi sobre política! Várias das minhas melhores amigas votam diferente de mim e a gente segue se amando e respeitando. Essa inverdade acaba aqui", escreveu Luma.

A atriz ainda reclamou sobre o fato de ter sido referida como "esposa de empresário" na reportagem [ela é casada com Leonardo Martins desde 2012]: "Sou uma mulher realizada em todos os aspectos da minha vida."

Mãe de Marina Ruy Barbosa também se pronunciou

Gio Ruy Barbosa, mãe de Marina, também escreveu um comentário na publicação. "As duas são bem sucedidas, cada uma na sua vida! Vamos em frente, minha gente! Que tenhamos paz e que elas sejam felizes! Amo a família dela!", disse.

Marina Ruy Barbosa e Luma Costa

A suposta briga entre as duas amigas ganhou repercussão nas redes sociais recentemente, quando internautas repararam que uma deixou de seguir a outra.

Como atrizes, ambas estiveram no elenco da novela Começar de Novo, em 2004.

Até o momento, Marina Ruy Barbosa não se manifestou sobre o fato.

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