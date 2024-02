A- A+

celebridades Luma de Oliveira defende Thor Batista e exalta aparência fora do 'padrão', após críticas ao filho Empresário de 32 anos chamou atenção nas redes sociais depois de publicar uma foto em família, em que aparece calvo e com novo visual

Luma de Oliveira usou as redes sociais, na madrugada desta terça-feira (27), para defender o filho Thor Batista — fruto de seu antigo relacionamento com Eike Batista — da série de críticas que o rapaz de 32 anos vem recebendo desde que publicou, por meio do Instagram, uma foto em família.



Na última segunda-feira (26), como noticiou o GLOBO, o registro chamou atenção de internautas que se espantaram com a aparência de Thor, acreditando que ele parecia ser mais velho. "Meu Deus do céu, ele só tem 32 anos?", comentou uma usuária do X (antigo Twitter) acerca do assunto que viralizou.

Após a repercussão do tema, Luma de Oliveira exaltou o fato de o filho não ter a aparência dentro do "padrão" ditado por clínicas de beleza, nas palavras dela.



E rasgou críticas à maneira como as pessoas, em geral, se acostumaram aos semblantes ornamentados por procedimentos estéticos. "Meu primogênito foi duramente criticado por não estar com a aparência padrão feita em alguns consultórios que deixam os rostos devidamente inchados como é considerado bonito hoje em dia", reivindicou ela.

Luma acrescentou que não vê beleza em pessoas com os rostos transformados artificialmente. "A pessoa acha que ficou mais nova. Na minha opinião, só ficou com uma única expressão quando está feliz, triste, emocionado ou decepcionado", disparou ela, por meio de post nos Stories do Instagram.

"Só para lembrar que ainda existem pessoas como eu, que preferem as marcas ao redor dos olhos, mas que permitem ter expressão no olhar. Que se satisfaz com batom vermelho e não quer ter os dentes como teclado de piano milimetricamente ajustados. Com sobrancelhas que poderiam estar melhores, aliás como todo o rosto poderia estar, mas que me distanciaria muito de mim", concluiu Luma.

No último mês, Thor Batista e a modelo gaúcha Lunara Campos celebraram o nascimento do bebê batizado também como Thor, primeiro neto de Luma de Oliveira e Eike Batista.



A criança vem sendo chamada pela família de Thor II. "Comemorando o primeiro mês do nosso amorzinho Thor II! Com a visita da família! Deus te abençoe e te proteja sempre meu menino lindo!", escreveu Lunara nas redes sociais.

Thor II nasceu no dia 18 de janeiro. "Esse primeiro mês foi intenso, lindo, cheio de emoções, de muito amor, super cansativo mas muito feliz!", comentou a modelo.

As fotos da festa organizada por Thor e Lunara viralizaram neste fim de semana e muitos internautas ficaram surpresos com o filho de Eike Batista e Luma de Oliveira. Vale lembrar que Thor é irmão de Olin Batista e nasceu em 1992.

Os comentários seguiram no X. "Quando que o Thor deixou de ser um adolescente cabeludo e inconsequente para virar um coroa calvo? Quanto tempo eu dormi?", questionou um internauta.

Poucos anos atrás, Thor, solteiro, gastava altas somas de dinheiro em boates. Após, a decadência do pai, Eike, o empresário passou a levar uma vida mais discreta, e agora, se tornou pai de família.

