Sex, 12 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta12/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
cultura

Lupicínio Rodrigues e Pixinguinha ganham o título de patronos da MPB

A lei foi sansionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta sexta-feira (12)

Reportar Erro
PixinguinhaPixinguinha - Foto: Acervo Nacional/Fundo Correio da Manhã

Alfredo da Rocha Vianna Filho, conhecido como Pixinguinha, e Lupicínio Rodrigues são oficializados como patronos da Música Popular Brasileira (MPB) nesta sexta-feira, 12 de setembro. A Lei nº 15.204 foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pelas ministras Margareth Menezes (Cultura) e Macaé Evaristo (Direitos Humanos e Cidadania) e publicada no Diário Oficial da União.

Pixinguinha foi um compositor, arranjador, maestro, professor, flautista e saxofonista brasileiro que compôs música popular, principalmente dentro do gênero musical conhecido como choro.

Já Lupicínio Rodrigues é considerado o criador do estilo “dor-de-cotovelo”, entre seus sucessos estão “Se acaso você chegasse”, “Felicidade” e “Nervos de Aço”.

Leia também

• Dia Nacional do Frevo é celebrado com música, exposição e noivado de gigantes

• Lirinha leva poesia e música nordestina ao MIMO Festival em Olinda

• Cleo Pires chama atenção com resposta inusitada sobre carreira na TV e na música

Reportar Erro

Veja também

Newsletter