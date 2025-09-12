Lupicínio Rodrigues e Pixinguinha ganham o título de patronos da MPB
A lei foi sansionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta sexta-feira (12)
Alfredo da Rocha Vianna Filho, conhecido como Pixinguinha, e Lupicínio Rodrigues são oficializados como patronos da Música Popular Brasileira (MPB) nesta sexta-feira, 12 de setembro. A Lei nº 15.204 foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pelas ministras Margareth Menezes (Cultura) e Macaé Evaristo (Direitos Humanos e Cidadania) e publicada no Diário Oficial da União.
Pixinguinha foi um compositor, arranjador, maestro, professor, flautista e saxofonista brasileiro que compôs música popular, principalmente dentro do gênero musical conhecido como choro.
Já Lupicínio Rodrigues é considerado o criador do estilo “dor-de-cotovelo”, entre seus sucessos estão “Se acaso você chegasse”, “Felicidade” e “Nervos de Aço”.