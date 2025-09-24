A- A+

SAÚDE Luta de ator de Dawson's Creek contra o câncer gera alerta sobre avanço da doença entre jovens Casos de câncer em pessoas com menos de 50 anos aumentaram 79% em três décadas. Estilo de vida, fatores ambientais e maior atenção aos exames estão entre as explicações apontadas por especialistas

A aparição virtual de James Van Der Beek, astro da série Dawson’s Creek, durante a reunião beneficente do elenco em Nova York, emocionou fãs e colegas nesta semana.



Diagnosticado com câncer colorretal em estágio 3 aos 48 anos, o ator agradeceu o apoio do público e reforçou a importância da esperança no enfrentamento da doença. Mas o caso dele evidencia uma tendência preocupante: o câncer tem atingido cada vez mais pessoas em idades mais jovens.

Embora historicamente associado ao envelhecimento, o câncer vem sendo diagnosticado antes dos 50 anos em uma frequência crescente. Dados globais mostram que, em apenas três décadas, o número de novos casos nessa faixa etária descobertos anualmente aumentou 79%.



Entre os tipos mais comuns estão os tumores de mama, intestino e tireoide, além de registros crescentes de câncer de colo do útero e de próstata em pacientes jovens.

Nos Estados Unidos, o câncer colorretal — mesmo tipo enfrentado por Van Der Beek — tornou-se a principal causa de morte por câncer em homens com menos de 50 anos. Além deste, tumores menos comuns, como os de intestino delgado, vesícula e o sarcoma de Kaposi, vêm mostrando uma grande incidência no país.





No Brasil, a realidade também preocupa: levantamento do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (ICESP) mostra que a proporção de casos de câncer de mama em mulheres com menos de 40 anos subiu de 8% em 2009 para 22% em 2020.

Em artigo no The Conversation, os oncologistas Antônio Carlos Buzaid e Jéssica Ribeiro Gomes alertam que, quando atinge pacientes jovens, a doença tende a ser mais agressiva e descoberta em estágios mais avançados. Isso acontece porque muitos ainda não estão na faixa etária indicada para exames de rastreamento, além de haver menor percepção dos riscos nessa idade. No caso do câncer de mama, por exemplo, mulheres jovens têm mais chances de apresentar subtipos como o triplo-negativo, de difícil tratamento e maior risco de recorrência.

O impacto ultrapassa o aspecto clínico. Pacientes jovens enfrentam desafios que afetam diretamente a qualidade de vida: alterações na autoimagem, na fertilidade, nos relacionamentos e até nas perspectivas de carreira. A pressão emocional e financeira torna o enfrentamento da doença ainda mais complexo.

Apesar do cenário, os oncologistas reforçam que é possível reduzir os riscos. Segundo eles, embora os fatores genéticos sejam relevantes em pessoas jovens, eles não são os únicos culpados, pois mais de 80% dos tumores nessa população não têm origem hereditária.

Com base em estimativas médicas, Buzaid e Gomes ainda afirmam que mais de 30% dos casos poderiam ser evitados com mudanças no estilo de vida. Alimentação equilibrada, prática regular de atividade física, abandono do tabagismo e moderação no consumo de álcool estão entre as principais medidas preventivas. “Quanto antes essas mudanças forem adotadas, maior será o impacto na saúde a longo prazo”, destacam pesquisadores.

Diante do aumento global, estratégias de prevenção e diagnóstico precoce também vêm sendo revistas. Um exemplo é a recomendação de iniciar a colonoscopia para câncer de intestino a partir dos 45 anos, e não mais apenas aos 50. Além disso, ferramentas como a inteligência artificial aplicada à análise de mamografias já mostram potencial para ampliar a precisão dos exames, sobretudo em pacientes mais jovens.

O caso de James Van Der Beek é uma lembrança de que, apesar dos avanços médicos, o câncer em jovens é uma realidade crescente e exige atenção redobrada. Para especialistas, ampliar a conscientização sobre os riscos e estimular hábitos de vida mais saudáveis são passos fundamentais para reverter essa tendência.

